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找他來備戰新北市長選舉？李四川澄清：想太多

聯合報／ 記者李承穎／台北即時報導
台北市副市長李四川。圖／聯合報系資料照片
台北市副市長李四川。圖／聯合報系資料照片

風傳媒報導，過去朱立倫侯友宜參選新北市長的核心幕僚宋自強，到台北市副市長李四川辦公室任職，被視為李參選新北第一步。李四川今澄清，宋自強是任職市政顧問，市長蔣萬安想借重他過去在桃園、新北的經驗，協助市政，「說實在到現在，我都沒有參選意願，真的不要想太多。」

報導指出，宋自強過去是媒體出身，曾任中央社總編輯，朱立倫從桃園轉戰新北市長的第一戰，就是由宋自強擔任總操盤手，朱立倫當選新北市長後，宋自強也擔任過新北市政顧問與副祕書長職務。侯友宜2018年首度出馬競選新北市長時，宋自強與新北市前副市長謝政達2人請辭市府職務幫忙輔選。

李四川說，因市政顧問殷瑋任職青年局長，顧問一職出缺，蔣萬安就親自找宋自強來任職，無論市政或政治，都可多聽聽意見，宋自強的確與他很熟悉，兩人以前都在新北市府服務過，他跟副市長林奕華也都向蔣萬安推薦宋來任職。

李四川說，宋自強是9月1日來報到，第一天報到時有來他辦公室敘舊，並非在副市長室上班，也不是他要選新北市長的第一步，「真的不要想太多」。至於許多藍營人士期待他去選新北市長，李四川笑說，「我一直說到現在沒參選意願，也沒人要寫」。

侯友宜 朱立倫 李四川 蔣萬安

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