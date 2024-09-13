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明年媒體宣傳費暴增？警政署曝主因是新增這2項

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
警政署強調，因應詐騙手法不斷翻新，明年度編列2億3千491萬6千元加強宣導。示意圖。圖／警政署提供
警政署強調，因應詐騙手法不斷翻新，明年度編列2億3千491萬6千元加強宣導。示意圖。圖／警政署提供

內政部明年媒體業務費增加，主要在於識詐宣導經費。警政署今強調，因應詐騙手法不斷翻新，投入經費更新識詐宣導影片、相關文宣及運用媒體通路推播，明年度編列2億3千491萬6千元，主要是新增提升網路宣導1億540萬元，及電視節目宣導1億1600萬元等。

警政署表示，立法院今年7月通過打詐新四法，警政署負責「識詐」宣導教育，擔任統籌並結合16個協辦機關，已規畫結合宗教、社團等民間組織辦理宣導活動，因此編列相關預算落實識詐工作。

警政署說明，今年識詐宣導經費為1535萬5千元，因應詐騙手法不斷翻新，投入經費更新識詐宣導影片、相關文宣及運用媒體通路，經費已在5月用罄，立即從第一預備金核撥1550萬6千元支援，總計今年宣導經費為3086萬1千元。

警政署表示，明年度編列宣導經費2億3491萬6千元，主要是新增提升網路宣導1億540萬元，及電視節目宣導1億1600萬元等2項，根據統計資料，網路是各類型詐騙案件的主要管道，全般詐欺案件中，以「網路傳送詐騙訊息」比例高達87%，因此特別在明年預算中增加網路宣導比重。

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