快訊

柯文哲身陷京華城案 陳佩琪「獨特理財方式」成話題

影／傳民進黨派潘孟安選高雄市長 柯志恩：那就是2個屏東人的選戰

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
針對外傳總統府秘書長潘孟安可能參選高雄市長，立委柯志恩今天受訪時表示，那就是2個屏東人的選戰。圖／讀者提供
針對外傳總統府秘書長潘孟安可能參選高雄市長，立委柯志恩今天受訪時表示，那就是2個屏東人的選戰。圖／讀者提供

外傳民進黨可能會派出總統府秘書長潘孟安選高雄市長，對上國民黨最有可能派出的人選柯志恩，讓高雄市長選戰形同「2個屏東人的選戰」。柯志恩今天受訪表示，高雄是民進黨完全不可失去的最後堡壘，若初選後民調沒起色，一定會想辦法從中央派人下來，潘孟安一定會是最好人選，而不論對上什麼人，高雄的選戰都是非常艱困。

柯志恩是屏東潮州人，潘孟安曾任屏東縣長、立法委員、屏東縣議會議員、車城鄉鄉民代表等職務，關於潘孟安可能參選2026高雄市長的風聲不斷，柯志恩今天被媒體問到潘孟安可能是參選高雄市長的黑馬，柯志恩笑說，那就是2個屏東人的選戰。

TVBS前天公布「2026高雄市長可能人選民調」，民進黨不論派立委林岱樺、賴瑞隆、許智傑、邱議瑩，或前勞動部長許銘春參戰，支持度都輸國民黨立委柯志恩。

前立委郭正亮在節目上表示，不論民進黨派誰參選高雄，國民黨立委柯志恩的支持度都領先，這對民進黨壓力很大，總統賴清德可能直接徵召總統府秘書長潘孟安參選。

柯志恩說，她很早之前就有聽過潘孟安這個傳聞，「潘縣長過去跟我一樣，都是南部小孩，具有很大的行政經驗」，她相信高雄對於民進黨來說，「是一個完全不可失去的最後堡壘，所以會傾全部的力量，力保民進黨能在高雄繼續執政」，若民進黨初選後民調沒有起色，民進黨一定會想辦法從中央派人下來，以地緣關係來說，潘孟安一定會是最好人選。

柯志恩說，對國民黨來說，不管是怎麼樣的組合、什麼樣的人選，在高雄這塊土地來說，選戰都是非常艱困，只能持續運用有限的人力、資源，穩紮穩打、勤走每個角落，「讓高雄市民能願意給我們再一次的機會」。

柯志恩說，民調是一種參考，而且現在距離大選還有2年，現在公布的民調，「雖然我們取得相當不錯的成績，但我不會天真地認為這是最後結果」。民進黨目前連初選都還沒有，目前浮上檯面這些人都還沒有整合完畢，當他們整合成1個人的時候，再來看看是2個人還是3個黨來做民調，那時的數據會比較有合理度。

今天被媒體詢問對總統府秘書長潘孟安可能參選高雄市長的看法，立委柯志恩當場大笑。圖／讀者提供
今天被媒體詢問對總統府秘書長潘孟安可能參選高雄市長的看法，立委柯志恩當場大笑。圖／讀者提供

柯志恩 民調 民進黨 潘孟安 總統府

延伸閱讀

總統府秘書長潘孟安母親過世 前總統蔡英文今前往弔唁

柯志恩到基隆挺「善樑」 對民調表示參考就好

柯志恩民調強壓綠營5將 謝國樑期待2026再次KK連線

TVBS民調／高雄綠翻藍？柯志恩支持度通殺綠5可能人選

相關新聞

比司法院長先跳船！祕書長吳三龍惹議事件多 罕見藍綠白立委都對他不滿

司法院除院長、副院長外的唯一政務官「秘書長」吳三龍，今獲總統府核准免職，10月1日生效，他去年6月上任，原應與院長許宗力「共進退」，卻在立法院將開議之際提前「跳船」，法界錯愕。

談火星人「謝謝中國台灣」 趙少康：多數人盼摘有色眼鏡

藝人林依晨一句「我是成都人」，及美國歌手「火星人」布魯諾在結束高雄的演唱會之後，於微博發文「謝謝中國台灣」，都掀兩岸敏感...

【重磅快評】彭明敏曾稱蔣是唐吉訶德 賴清德更是台獨術士

賴清德出席「台灣人民自救運動宣言」六十周年研討會，說出三個心得，第一個心得就是這個運動還沒停止，還要繼續推動；第二個心得...

人老了就沒用了？ 專家：老人≠衰弱 長者也有發展權

台灣即將邁入超高齡社會，除了健康議題，如何讓長者持續融入社會，顧及平權、去除隱微歧視，是一大重點。屏東科技大學永續健康照...

影／傳民進黨派潘孟安選高雄市長 柯志恩：那就是2個屏東人的選戰

外傳民進黨可能會派出總統府秘書長潘孟安選高雄市長，對上國民黨最有可能派出的人選柯志恩，讓高雄市長選戰形同「2個屏東人的選...

總統府准吳三龍請辭 翁曉玲：賴清德想掌控司法院

總統府今天核准司法院秘書長吳三龍退職，應予免職，10月1日生效，秘書長一職由副秘書長黃麟倫暫代。國民黨立委翁曉玲解讀，賴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。