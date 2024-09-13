影／傳民進黨派潘孟安選高雄市長 柯志恩：那就是2個屏東人的選戰
外傳民進黨可能會派出總統府秘書長潘孟安選高雄市長，對上國民黨最有可能派出的人選柯志恩，讓高雄市長選戰形同「2個屏東人的選戰」。柯志恩今天受訪表示，高雄是民進黨完全不可失去的最後堡壘，若初選後民調沒起色，一定會想辦法從中央派人下來，潘孟安一定會是最好人選，而不論對上什麼人，高雄的選戰都是非常艱困。
柯志恩是屏東潮州人，潘孟安曾任屏東縣長、立法委員、屏東縣議會議員、車城鄉鄉民代表等職務，關於潘孟安可能參選2026高雄市長的風聲不斷，柯志恩今天被媒體問到潘孟安可能是參選高雄市長的黑馬，柯志恩笑說，那就是2個屏東人的選戰。
TVBS前天公布「2026高雄市長可能人選民調」，民進黨不論派立委林岱樺、賴瑞隆、許智傑、邱議瑩，或前勞動部長許銘春參戰，支持度都輸國民黨立委柯志恩。
前立委郭正亮在節目上表示，不論民進黨派誰參選高雄，國民黨立委柯志恩的支持度都領先，這對民進黨壓力很大，總統賴清德可能直接徵召總統府秘書長潘孟安參選。
柯志恩說，她很早之前就有聽過潘孟安這個傳聞，「潘縣長過去跟我一樣，都是南部小孩，具有很大的行政經驗」，她相信高雄對於民進黨來說，「是一個完全不可失去的最後堡壘，所以會傾全部的力量，力保民進黨能在高雄繼續執政」，若民進黨初選後民調沒有起色，民進黨一定會想辦法從中央派人下來，以地緣關係來說，潘孟安一定會是最好人選。
柯志恩說，對國民黨來說，不管是怎麼樣的組合、什麼樣的人選，在高雄這塊土地來說，選戰都是非常艱困，只能持續運用有限的人力、資源，穩紮穩打、勤走每個角落，「讓高雄市民能願意給我們再一次的機會」。
柯志恩說，民調是一種參考，而且現在距離大選還有2年，現在公布的民調，「雖然我們取得相當不錯的成績，但我不會天真地認為這是最後結果」。民進黨目前連初選都還沒有，目前浮上檯面這些人都還沒有整合完畢，當他們整合成1個人的時候，再來看看是2個人還是3個黨來做民調，那時的數據會比較有合理度。
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