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比司法院長先跳船！祕書長吳三龍惹議事件多 罕見藍綠白立委都對他不滿

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導
司法院祕書長吳三龍今獲總統府核准免職，10月1日生效。圖／聯合報系資料照片
司法院祕書長吳三龍今獲總統府核准免職，10月1日生效。圖／聯合報系資料照片

司法院除院長、副院長外的唯一政務官「祕書長」吳三龍，今獲總統府核准免職，10月1日生效，他去年6月上任，原應與院長許宗力「共進退」，卻在立法院將開議之際提前「跳船」，法界錯愕。吳原為懲戒法院法官，最常掛在嘴邊的豐功偉業就是籌建嘉義地方法院，但他在立法院「頻繁跳針」的表現讓藍、綠、白立委瞠目結舌，有法官鬆口氣說「終於走了」。

吳三龍須到立法院備詢，某種程度上來說，代表的是「法官群體」的形象，但他在面對立法委員質詢時，常常以「涉及事實認定」、「從個案來看」來回應，是近年來司法院「最奇葩」的祕書長。國民黨立法院黨團總召集人傅崐萁就忍不住批評，指吳來立法院的功能是「把時間消耗掉」。

新北地院法官李昭融因影響民眾訴訟權利，卻僅被司法院人事審議委員會建議「口頭告誡」，民進黨籍立委林淑芬去年11月29日質詢吳三龍評鑑機制時，吳回答「對司法要有信心」，引發哄堂大笑；林淑芬不敢置信，說「我真的很想吐，我覺得很不責任」。

林淑芬質疑李昭融非「偶一為之」而是行為模式一直是這樣，人民會對司法沒信心，都是這種法官造成的，但司法院卻不聞不問、無動於衷。對於林淑芬連番質詢，吳先是說「都按照個案處理」，接著跳針般答「委員的提示都很重要，這些都會記錄下來，請相關廳處研議」，林淑芬說「這種事情還有什麼好研議的？你們沒辦法職務監督法官，院長很忙、同事間不想破壞和諧，當事人請求法官評鑑的門檻是否能降低？」，她指吳的回答對立法委員不尊重、對人民與監督機制是種侮辱。

而民眾黨立委黃國昌也多次因質詢而和吳三龍槓上。今年3月4日，黃國昌詢問前法官蕭仰歸、高明哲「法官關說法官」的案件，吳三龍說不出個所以然來，黃大為光火，質疑他怎麼當上司法院祕書長的？什麼都說是「個案」、「你講話怎麼不像法律人」，而林益世貪汙案2012年起訴迄今還沒確定，傷害公平正義爽到誰？吳說會請法院盡速處理，但無法說明林益世聲請法官迴避拖延訴訟事件，黃指這是「施壓迴避」。

5月9日，黃國昌就「強制執行保單解約償債未符比例原則」質詢吳，吳逕自回答自己講的話，黃國昌忍不住說「祕書長請你聽問題好嗎？書面在哪裡？」吳說整理書面需要時間，有必要會馬上提供出來，但因是司法院自己說要用「書面回覆」卻提不出來，黃國昌說「我不敢相信耶」，吳又說「我們會盡量來配合啦」。

國民黨立委王鴻薇也曾詢問國寶集團總裁朱國榮潛逃一事。她說重大經濟犯還能神通廣大繼續取得泰山經營權，這樣的人我們卻莫可奈何，她以88會館郭哲敏案相比，質疑是否有人通風報信，這些經濟犯取得經營權「過得那麼爽」，司法界是否蒙羞？吳三龍答稱「時代在進步，司法機關要聽各界的聲音」。王不滿地說「這就是你的答案？」

有司法院同仁為吳三龍緩頰，認為他是好人「只是不適合這位置」。據聞，有同事去年得知吳要接任司法院祕書長，大家關心他是否考慮良久？詎料他毫不掩飾地跟大家說「馬上就答應了」，因以司法院祕書長一職退休，退養金會變多。

司法院 立法院 黃國昌

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