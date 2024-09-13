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入不敷出 專家示警：長照發展基金再過2、3年恐耗盡

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
專家示警長照發展基金預估再過兩、三年就要耗盡，政府必須要思考新的收入來源。長照示意圖。本報資料照片
專家示警長照發展基金預估再過兩、三年就要耗盡，政府必須要思考新的收入來源。長照示意圖。本報資料照片

明年長照發展基金支出達到879億元，然而預算來源預估卻只有758億元，支出大於收入。淡江大學會計學系教授韓幸紋表示，預估再過兩、三年，長照發展基金就要耗盡，加上房地合一稅的收入來源減少，政府必須要思考新的收入來源。長照3.0即將上路之際，也應該檢視長照2.0是否有改善空間。

長照服務發展基金在今年度預算書中已經出現「入不敷出」，基金來源預估僅776億元，但是用途卻高達828億元；明年度財政狀況更為窘迫，來源僅有752億元，預估支出卻高達879億元。

韓幸紋表示，先前曾經估算過若是支出持續大於收入，長照服務發展基金恐怕會在2028年用完，明年度支出若為879億元，比先前估計的增幅略低一些，但仍可能在2至3年所有耗盡。政府必須思考是否有必要增加新的收入來源，再加上新政策影響讓房地合一稅收入來源稍微減少，對於基金支應恐怕更吃緊。

長照2.0即將在2026年結束，迎來長照3.0，政府主要願景放在整合醫療及長照。韓幸紋說，在新制度繼續往下邁進前，政府應該思考長照2.0是否有改善空間。首先是數據評估，各縣市格式沒有統一，內容定義也不盡相同，難以有統一標準評估各項服務和機構的成效。

再者，韓幸紋表示，長照服務中喘息服務使用量能偏低，特別是喘息服務中最多又是以居家喘息使用為大宗。在人力有限狀況下，居家喘息為一對一服務，喘息服務若以日照照顧喘息為主力，在照服員與受照顧者多對多的狀況下，人力可以獲得較有效率地利用，但同時有必須考量日照中心設置地點。

人力 房地合一 長照

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