陳菊：台灣政治這些年非常混亂 有人喊的嘴角都是泡
民進黨前主席林義雄成立的人民作主志工團滿30周年，今辦新書發表、座談會，主題包括全民國防、憲政、青鳥接棒。監察院長陳菊受邀致詞，她說台灣面臨很多挑戰，政治這些年非常混亂，「我們知道社會真的要有是非、公道跟正義，有人喊的大小聲、嘴角都是泡，但無聲勝有聲。」
今活動除找來壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農、中研院法律所研究員蘇彥圖、經濟民主連合副秘書長許冠澤辦座談。也找來陳菊、國安會副秘書長林飛帆、立委蘇巧慧及范雲等人到場參與。
陳菊率先致詞，她提到人民作主2015年在高雄舉行「人民作主、歡喜行踏」活動，她時任高雄市長，加入由林義雄帶隊的隊伍，她讚行腳志工是一群沒有聲音，卻是最有力量的隊伍。
陳菊說，人民作主志工團雖然低調，但卻是最堅定的力量，為了繼續疼惜台灣，付出的代價相當多，但還是希望台灣社會人民可以真正作主，低調也是一種聲音，無聲勝有聲，台灣面臨很多挑戰，尤其政治這10幾年非常混亂，但他們知道社會真的要有是非，公道跟正義。
蘇巧慧則說，一直以來她都認為這時間點可以替大家擔責，「是因為有爸爸蘇貞昌、陳菊阿姨這一代走在前面」，當年輕人在課本上看到的美麗島事件等等，卻是她生活發生的事情，是她刻在骨子的記憶，有大家撐起台灣才可以往前進，而她的責任是把大家的理想可以繼續傳下去，一棒接一棒。
陳菊約莫下午2時35分起身離開，現場媒體追問柯文哲案，陳菊僅回答「謝謝」，隨即進電梯離去。
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