快訊

回擊中信金 台新金今天再發出4大聲明

陳菊：台灣政治這些年非常混亂 有人喊的嘴角都是泡

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
人民作主志工團今辦新書發表、座談暨餐敘活動，監察院長陳菊（中）、立委蘇巧慧等人受邀出席。記者張曼蘋／攝影
人民作主志工團今辦新書發表、座談暨餐敘活動，監察院長陳菊（中）、立委蘇巧慧等人受邀出席。記者張曼蘋／攝影

民進黨前主席林義雄成立的人民作主志工團滿30周年，今辦新書發表、座談會，主題包括全民國防、憲政、青鳥接棒。監察院長陳菊受邀致詞，她說台灣面臨很多挑戰，政治這些年非常混亂，「我們知道社會真的要有是非、公道跟正義，有人喊的大小聲、嘴角都是泡，但無聲勝有聲。」

今活動除找來壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農、中研院法律所研究員蘇彥圖、經濟民主連合副秘書長許冠澤辦座談。也找來陳菊、國安會副秘書長林飛帆、立委蘇巧慧及范雲等人到場參與。

陳菊率先致詞，她提到人民作主2015年在高雄舉行「人民作主、歡喜行踏」活動，她時任高雄市長，加入由林義雄帶隊的隊伍，她讚行腳志工是一群沒有聲音，卻是最有力量的隊伍。

陳菊說，人民作主志工團雖然低調，但卻是最堅定的力量，為了繼續疼惜台灣，付出的代價相當多，但還是希望台灣社會人民可以真正作主，低調也是一種聲音，無聲勝有聲，台灣面臨很多挑戰，尤其政治這10幾年非常混亂，但他們知道社會真的要有是非，公道跟正義。

蘇巧慧則說，一直以來她都認為這時間點可以替大家擔責，「是因為有爸爸蘇貞昌、陳菊阿姨這一代走在前面」，當年輕人在課本上看到的美麗島事件等等，卻是她生活發生的事情，是她刻在骨子的記憶，有大家撐起台灣才可以往前進，而她的責任是把大家的理想可以繼續傳下去，一棒接一棒。

陳菊約莫下午2時35分起身離開，現場媒體追問柯文哲案，陳菊僅回答「謝謝」，隨即進電梯離去。

陳菊今受邀上台致詞，認為台灣面臨很多挑戰，尤其政治這些年非常混亂。記者張曼蘋／攝影
陳菊今受邀上台致詞，認為台灣面臨很多挑戰，尤其政治這些年非常混亂。記者張曼蘋／攝影
范雲上台致詞時細數人民作主志工團近年的努力。記者張曼蘋／攝影
范雲上台致詞時細數人民作主志工團近年的努力。記者張曼蘋／攝影
蘇巧慧接著上台致詞，表示如今台灣可以向前進是因為有大家的努力，她也會扛責把大家的理想傳下去。記者張曼蘋／攝影
蘇巧慧接著上台致詞，表示如今台灣可以向前進是因為有大家的努力，她也會扛責把大家的理想傳下去。記者張曼蘋／攝影
人民作主志工團成立30周年，今辦新書發表、座談暨餐敘活動。記者張曼蘋／攝影
人民作主志工團成立30周年，今辦新書發表、座談暨餐敘活動。記者張曼蘋／攝影

林義雄 柯文哲 美麗島事件 蘇巧慧 陳菊

延伸閱讀

【重磅快評】只想把素珠變小 絕非高雄發大財的方程式

鶯歌建國廣場設施破損 蘇巧慧助修繕估114年完工

新北市長人選國民黨有譜？蘇巧慧：責任到了就全力以赴

施明德語錄出書藍綠齊到場 陳菊：他在天上看到會微笑

相關新聞

談火星人「謝謝中國台灣」 趙少康：多數人盼摘有色眼鏡

藝人林依晨一句「我是成都人」，及美國歌手「火星人」布魯諾在結束高雄的演唱會之後，於微博發文「謝謝中國台灣」，都掀兩岸敏感...

【重磅快評】彭明敏曾稱蔣是唐吉訶德 賴清德更是台獨術士

賴清德出席「台灣人民自救運動宣言」六十周年研討會，說出三個心得，第一個心得就是這個運動還沒停止，還要繼續推動；第二個心得...

立法院將開議…司法院秘書長吳三龍請辭 總統府准了

總統府今天核准司法院秘書長吳三龍退職，應予免職，10月1日生效。吳三龍原為懲戒法院法官，去年6月1日上任至今，如今卻在許...

國父遺囑有「貓膩」？賴清德手指內容 和顧立雄咬耳朵

賴清德總統今天上午近9點30分許在國防部長顧立雄陪同南下海軍官校，親自主持上任後首次的「113年三軍士官新生聯合開學典禮...

入不敷出 專家示警：長照發展基金再過2、3年恐耗盡

明年長照發展基金支出達到879億元，然而預算來源預估卻只有758億元，支出大於收入。淡江大學會計學系教授韓幸紋表示，預估...

總統府准吳三龍請辭 翁曉玲：賴清德想掌控司法院

總統府今天核准司法院秘書長吳三龍退職，應予免職，10月1日生效，秘書長一職由副秘書長黃麟倫暫代。國民黨立委翁曉玲解讀，賴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。