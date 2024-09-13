內容不變 打詐預算增20倍 洪孟楷：民進黨最大詐團

國民黨立委洪孟楷今日指出，政府打詐宣傳預算暴增。他說明，去年編列1400萬元，今年編列2.3億元，文宣費暴增近20倍，民進黨自證愈打愈詐，根本最大詐騙集團。

洪孟楷說，明年總預算首次突破3兆，比今年暴增4000多億，其中宣傳費用持續膨脹，到底是要拿人民的錢洗人民的腦？還是施政不力只能美化政績？尤其內容一樣的打詐宣傳，往年編列1400萬，業務未變的情況暴增近20倍，今年超過2.3億，是自證愈打愈詐，政府根本最大詐騙集團。

洪孟楷表示，翻開預算書，警政署在宣傳經費內容為「辦理165反詐騙專線、全般刑案、暑期青少年預防犯罪及辦理民眾識別詐騙與提升反詐騙意識相關媒體報導製作、託播及刊登」，過去幾年規模都是1千萬左右，今年一樣內容，卻編列比過去8年來的多，賴政府第一年就比蔡政府8年來的高，這是打臉過去？根本罔顧財政紀律。

洪孟楷提到，再者，增加反詐廣告預算，絕對不等於實際上能夠提升民眾識詐意識。相反地，拿愈多錢去投放廣告，是讓特定媒體財源廣進？要拿更多錢宣傳，代表打詐無能，還好意思多花錢去粉飾太平。

洪孟楷詳細說明，今年中央政府總預算文宣費前五名分別是內政部（2.6億）、行政院（2.2億）、農業部（1.4億）、交通部（1.39億）、教育部（1.32億）。合理的預算不會阻擋，但不合理的宣傳費絕對一毛也不能浪費，這是未來預算審查一定會有的堅持，也才對得起所有辛勤的國人。