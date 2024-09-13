澳荷國會通過2758號決議不涉台 綠盼立院響應

繼澳洲參議院之後，荷蘭國會昨天以147票對3票通過「拒絕中國扭曲聯合國大會第2758號決議」動議，民進黨立法院黨團今天表示，將於立法院新會期開議後提出相同的決議文，希望朝野一起挺台灣、支持自己的國家。

對中政策跨國議會聯盟（IPAC）今年7月在台北通過決議，聯大2758號決議沒有提及台灣、沒有處理台灣的政治地位，也沒有主張中國對台主權。澳洲及荷蘭國會相繼以IPAC決議為範本，通過聯大2758號決議並不涉台的動議。

民進黨團上午於立法院舉行輿情回應記者會，黨團幹事長吳思瑤表示，非常開心台灣的民主同盟友人為台灣發聲，荷蘭跨黨派議員攜手，以147比3，高達14個政黨的支持，在荷蘭國會通過新的決議案。

吳思瑤說，這非常清楚再次對全球揭示，聯大2758號決議被當成工具，阻礙台灣在全球舞台上展現合法代表權，呼籲聯合國要重新評估、正確解讀這樣一個長期被中國扭曲的決議案，也確保決議案不會繼續被濫用、讓台灣在國際社會持續被打壓。

吳思瑤指出，除了期待有越來越多的國際民主同盟國家為台灣發聲，在即將開議的立法院新會期，民進黨團也會拋出決議文，希望國際盟友都對台灣伸出援手、為台灣發聲的同時，台灣的國會也要挺台灣，自己的國家自己挺，希望朝野各黨一起挺台灣、支持自己的國家。

國民黨團迄今尚未就此討論，不過，國民黨立委李彥秀日前曾表示，討論聯大2758號決議，應該回到「中華民國主體性」，才符合中華民國憲政體制，以及國家的利益。國民黨始終支持以「中華民國」擴大參與國際組織，提高台灣在國際社會能見度。