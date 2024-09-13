快訊

回擊中信金 台新金今天再發出4大聲明

澳荷國會通過2758號決議不涉台 綠盼立院響應

中央社／ 台北13日電

繼澳洲參議院之後，荷蘭國會昨天以147票對3票通過「拒絕中國扭曲聯合國大會第2758號決議」動議，民進黨立法院黨團今天表示，將於立法院新會期開議後提出相同的決議文，希望朝野一起挺台灣、支持自己的國家。

對中政策跨國議會聯盟（IPAC）今年7月在台北通過決議，聯大2758號決議沒有提及台灣、沒有處理台灣的政治地位，也沒有主張中國對台主權。澳洲及荷蘭國會相繼以IPAC決議為範本，通過聯大2758號決議並不涉台的動議。

民進黨團上午於立法院舉行輿情回應記者會，黨團幹事長吳思瑤表示，非常開心台灣的民主同盟友人為台灣發聲，荷蘭跨黨派議員攜手，以147比3，高達14個政黨的支持，在荷蘭國會通過新的決議案。

吳思瑤說，這非常清楚再次對全球揭示，聯大2758號決議被當成工具，阻礙台灣在全球舞台上展現合法代表權，呼籲聯合國要重新評估、正確解讀這樣一個長期被中國扭曲的決議案，也確保決議案不會繼續被濫用、讓台灣在國際社會持續被打壓。

吳思瑤指出，除了期待有越來越多的國際民主同盟國家為台灣發聲，在即將開議的立法院新會期，民進黨團也會拋出決議文，希望國際盟友都對台灣伸出援手、為台灣發聲的同時，台灣的國會也要挺台灣，自己的國家自己挺，希望朝野各黨一起挺台灣、支持自己的國家。

國民黨團迄今尚未就此討論，不過，國民黨立委李彥秀日前曾表示，討論聯大2758號決議，應該回到「中華民國主體性」，才符合中華民國憲政體制，以及國家的利益。國民黨始終支持以「中華民國」擴大參與國際組織，提高台灣在國際社會能見度。

立法院 荷蘭

延伸閱讀

民進黨團將提聯大2758號決議未涉及台灣 喊話朝野支持

民眾黨狂打各地高容積建案 吳思瑤批把獎勵制度汙名化

陳佩琪接受特定媒體專訪 吳思瑤質疑隔空串證影響司法

影／吳思瑤：藍白合企圖汙名化容積獎勵圍魏救趙

相關新聞

談火星人「謝謝中國台灣」 趙少康：多數人盼摘有色眼鏡

藝人林依晨一句「我是成都人」，及美國歌手「火星人」布魯諾在結束高雄的演唱會之後，於微博發文「謝謝中國台灣」，都掀兩岸敏感...

【重磅快評】彭明敏曾稱蔣是唐吉訶德 賴清德更是台獨術士

賴清德出席「台灣人民自救運動宣言」六十周年研討會，說出三個心得，第一個心得就是這個運動還沒停止，還要繼續推動；第二個心得...

立法院將開議…司法院秘書長吳三龍請辭 總統府准了

總統府今天核准司法院秘書長吳三龍退職，應予免職，10月1日生效。吳三龍原為懲戒法院法官，去年6月1日上任至今，如今卻在許...

國父遺囑有「貓膩」？賴清德手指內容 和顧立雄咬耳朵

賴清德總統今天上午近9點30分許在國防部長顧立雄陪同南下海軍官校，親自主持上任後首次的「113年三軍士官新生聯合開學典禮...

入不敷出 專家示警：長照發展基金再過2、3年恐耗盡

明年長照發展基金支出達到879億元，然而預算來源預估卻只有758億元，支出大於收入。淡江大學會計學系教授韓幸紋表示，預估...

總統府准吳三龍請辭 翁曉玲：賴清德想掌控司法院

總統府今天核准司法院秘書長吳三龍退職，應予免職，10月1日生效，秘書長一職由副秘書長黃麟倫暫代。國民黨立委翁曉玲解讀，賴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。