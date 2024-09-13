【重磅快評】彭明敏曾稱蔣是唐吉訶德 賴清德更是台獨術士

賴清德出席「台灣人民自救運動宣言」六十周年研討會，說出三個心得，第一個心得就是這個運動還沒停止，還要繼續推動；第二個心得是共產威脅依然存在，現代人要有揭穿騙局；第三個心得是要為建立民主自由、合理繁榮的社會繼續打拚。

姑不論前兩個心得賴清德還在大談著連北京都不再提的共產主義，讓人有點不知今夕何夕，第三個心得中賴清德竟將政治恩師彭明敏的心願給閹割了，只揀了「民主自由、合理繁榮的社會」當目標，不敢宣布他要「建設新的國家」。

賴清德說他記得宣言中可視為「序言」的第一段文字，它說：「一個堅強的運動，正在台灣急速地展開著。這是台灣島上一千二百萬人民不願受共產黨統治，不甘心被蔣介石毀滅的自救運動」；所以「要迎上人民覺醒的世界潮流，摧毀蔣介石的非法政權，為建設民主自由，合理繁榮的社會而團結奮鬥」。

選這段的原因是這裡沒談「建立新的國家」，只有「建設民主自由的社會」。他刻意漏掉了宣言最後部分所宣示的三個目標：一、建立新的國家；二、制定新的憲法；三、加入聯合國。

賴清德顯然深知他辦不到彭明敏想要的「建國大業」，所以將它裹藏起來，講一些不著邊際的話撩弄一下台獨人士的心弦，然後相安無事地散會。

彭明敏當年的自救宣言並非毫不可取，首先，他敢在戒嚴時期發表這一宣言，至少勇氣可佩；而宣言主張廢除特務、司法獨立、保障集會結社及言論自由、健全文官制度，在當時都是具有高度進步性的。

但「建立新的國家」這一主張，思維的高度與深度卻十分令人生疑。

賴清德實在該細細品味一下宣言中的下面這一段，這是彭明敏嘲諷蔣介石的生動描述，他道：「想一想，一支欠乏攻擊能力的軍隊，在沒有戰費，士氣消沉，效率低落的情況下，和強大的中共作毫無目的的戰爭──這個戰爭叫做『反攻大陸』，而頑強的五星上將蔣介石，卻效法唐．吉訶德高舉一枝破爛不堪的掃把，向風車挑戰。」

既然如此犀利地戮破了「反攻大陸」的迷思，彭明敏卻提出「建立新的國家」

這一更加愚昧的主張。彭明敏下筆時就該自問，既然「強大的中共」無法被一支士氣低落的國軍所反攻，那麼「強大的中共」又怎麼容忍得下台灣建立新的國家？

那麼，建立新的國家，豈非同樣是舉著一枝破爛的掃把，向風車挑戰？

更荒謬的是，時間都過去六十載了，賴清德還陷在彭明敏等前人的浪漫幻想裡，自鳴得意地自封為「務實台獨工作者」。如果蔣介石是塞萬提斯筆下騎著瘦馬、向風車挑戰的騎士，那賴清德就更是鎮日以嘴砲挑釁超級大國、煉著台獨膏藥的術士。

1964年寫下宣言時的彭明敏，就已認定中共是「強大」的，是一生戎馬的五星上將蔣介石都反攻不了的，但那時的中共可是連原子彈都還沒試爆成功呢；那麼如今中共已有舉世一流的軍力，不只是核彈，連具有電磁彈射的先進航母都已造出來了，賴清德竟彷彿視如無物，還在造著台獨的白日夢。

在這一點上，當上了總統的賴清德連一甲子前年輕的彭明敏教授都不如，因為彭明敏至少能夠看清中共是強大的，對於客觀的現實還有一點起碼的感知能力，賴清德卻浸泡於他妄想的醬缸裡爬不出來。

不過，就如前述，他的台獨也只是一種偽裝，也只是蠱惑人心的騙局而已；如果紀念自救運動宣言卻可以刻意落掉「建立新的國家」這一宣言的核心組成內容，表明「台獨建國」仍然停留於作為一個不必付代價的政治提款機的工具角色。

亦即，台獨只是為了鞏固與收割每場選舉的選票所喊出的口號，而不是真正要前仆後繼、肝腦塗地的崇高嚮往。作為看戲的第三者都可不必太認真對待。

而只要從這一角度切入，即可辨出台獨的真偽，心安理得地為賴清德安上前述的頭銜：即比唐吉訶德都遠遠不如的，舉著刺針、標槍飛彈就想台獨的煉丹術士！