總統府秘書長潘孟安母親過世 前總統蔡英文今前往弔唁
總統府秘書長潘孟安的母親潘林美鳳8月31日凌晨4時許過世，前總統蔡英文今日中午前往屏東縣車城鄉潘宅弔唁，之後與潘孟安及家人聊了10多分鐘，屏東縣長周春米，及立委徐富癸、莊瑞雄等人也在場陪同；潘母告別式將於17日舉行。
蔡英文下午1時到達潘宅，不少鄰居興奮與他握手打招呼。蔡英文簽名後上香祭拜，並向家屬潘孟安及其胞兄縣議員潘芳泉致意，之後與潘家親友聊了10多分鐘。立委徐富癸表示，聊天內容只是閒話家常，了解大家近況。
潘孟安與母親關係很好，也很孝順，從政後忙於政務，但只要有空一定回家陪母親。卸任屏東縣長後，也帶著媽媽到小琉球旅遊，完成她的心願；520總統就職典禮時，潘孟安特別帶媽媽北上參加，參觀總統府秘書長辦公室，讓媽媽非常高興。
潘母告別式將於17日舉辦，賴清德總統預計將出席參加。
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