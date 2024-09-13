談火星人「謝謝中國台灣」 趙少康：多數人盼摘有色眼鏡

藝人林依晨一句「我是成都人」，及美國歌手「火星人」布魯諾在結束高雄的演唱會之後，於微博發文「謝謝中國台灣」，都掀兩岸敏感的政治神經。中廣前董事長趙少康今天表示，不管是火星人、成都人、台灣人，只要摘掉政治的有色眼鏡，多交流才是大多數人的期待。

趙少康表示，以前有藝人在大陸開演唱會時說出「我們中國」，同樣被「小粉綠」修理。其實一個人可能有很多身分，他自己在基隆出生，在台南、台中成長，在高雄受軍訓、在花蓮服兵役，他可以是亞洲人、中國人、台灣人、基隆人、台北人、台南人、台中人，一個人本來就可以有很多身分。

趙少康提到，1963年6月，時任美國總統甘迺迪站在柏林圍牆前，用德文說出「我是柏林人」，為冷戰時期的西柏林人送溫，成為歷史上重要的一刻。藝人就是與人為善、讓觀眾開心，到各地演出時，說出「我是哪裡人」常是為了拉近與當地人的感情，是一種善意的表示，旁人真的不需要玻璃心，就像如果有外國藝人在台灣，用鱉腳的中文說出「大家好」，也會讓氣氛很high。

趙少康質疑，大陸市場很大，藝人能把台灣的軟實力帶到大陸，讓大陸人喜歡台灣，我們應該多多鼓勵，怎麼還對藝人們的發言斤斤計較、趕盡殺絕，對美國藝人反而就不敢質疑？這不是雙標什麼是雙標？

趙少康強調，不管是火星人、成都人、台灣人、地球人，只要摘掉政治的有色眼鏡，心存善念、維持友好、多交流，才是大多數人的期待。