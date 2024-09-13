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民進黨團將提聯大2758號決議未涉及台灣 喊話朝野支持

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天表示，藍白合可能企圖汙名化容積獎勵塑造司法選擇性辦案假象來圍魏救趙。記者潘俊宏／攝影
民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天表示，藍白合可能企圖汙名化容積獎勵塑造司法選擇性辦案假象來圍魏救趙。記者潘俊宏／攝影

荷蘭國會通過一項涉及台灣的決議，支持聯合國第2758號決議未涉及台灣。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天表示，聯大2758號決議文被中國當成工具，用於阻礙台灣在全球舞台的合法代表權，樂見國際的支持，民進黨黨團將會在新會期提出決議文，希望朝野支持，自己的國家自己挺。

中國近年將聯大2758號決議文與「一中原則」連結，壓縮台灣國際參與空間。近日繼澳洲後，荷蘭國會通過涉及台灣的動議，拒絕中國扭曲聯合國大會第2758號決議，並要求荷蘭政府在歐洲聯盟（EU）內部尋求對該立場的支持。

吳思瑤表示，聯大2758號決議文被中國當成工具，阻礙台灣在全球舞台的合法代表權，呼籲聯合國重新評估這個長期被中國扭曲的決議案，確保不會被濫用打壓台灣。吳思瑤感謝「澳洲之後、荷蘭加一」，期待更多民主同盟國家持續為台發聲。

立法院新會期將開議，吳思瑤說，民進黨團會提出希望國際盟友伸出援手時，台灣的國會也挺自己的國家，希望朝野各黨支持自己的國家。

民進黨立委范雲表示，自己身為「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）的共同主席，感謝荷蘭的IPAC成員領銜推動，台灣會和民主盟友一起，守護民主、力抗中共霸凌。

吳思瑤 民進黨 荷蘭

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