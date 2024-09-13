民進黨團將提聯大2758號決議未涉及台灣 喊話朝野支持

荷蘭國會通過一項涉及台灣的決議，支持聯合國第2758號決議未涉及台灣。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天表示，聯大2758號決議文被中國當成工具，用於阻礙台灣在全球舞台的合法代表權，樂見國際的支持，民進黨黨團將會在新會期提出決議文，希望朝野支持，自己的國家自己挺。

中國近年將聯大2758號決議文與「一中原則」連結，壓縮台灣國際參與空間。近日繼澳洲後，荷蘭國會通過涉及台灣的動議，拒絕中國扭曲聯合國大會第2758號決議，並要求荷蘭政府在歐洲聯盟（EU）內部尋求對該立場的支持。

吳思瑤表示，聯大2758號決議文被中國當成工具，阻礙台灣在全球舞台的合法代表權，呼籲聯合國重新評估這個長期被中國扭曲的決議案，確保不會被濫用打壓台灣。吳思瑤感謝「澳洲之後、荷蘭加一」，期待更多民主同盟國家持續為台發聲。

立法院新會期將開議，吳思瑤說，民進黨團會提出希望國際盟友伸出援手時，台灣的國會也挺自己的國家，希望朝野各黨支持自己的國家。

民進黨立委范雲表示，自己身為「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）的共同主席，感謝荷蘭的IPAC成員領銜推動，台灣會和民主盟友一起，守護民主、力抗中共霸凌。