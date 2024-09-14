貶損台灣主權國家增至19國…陸對台外交打壓出現新趨勢 如何應變？

今年1月賴清德確定當選總統後，中國對台灣的外交施壓力度激增，頻繁藉和他國發表的聯合聲明貶損台灣主權。外交部發表「駁斥」的新聞稿，2024年已來到19國的高峰，遠超前兩年的5國、1國。除了更積極和「朋友圈」一起貶損台灣主權外，涉外人士透露，近來中國的外交戰還有兩項新趨勢：2758號決議文武器化、將他國未說過的話塞到他們的嘴裡去。

「外交部嚴正重申，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬的事實未曾改變，中華人民共和國從未統治過台灣，任何國家都沒有權力也無法藉由發布聯合聲明否認這個客觀事實。」今年以來，這樣的新聞稿頻繁發布在外交部的網站，原因無他，因為自今年總統賴清德確定勝選後，北京明顯加大對台灣的外交施壓。

統計外交部發布過的相關駁斥，今年以來，與中國站在一起，不論是透過發布聯合聲明、中國代替宣布，或自行發表貶損台灣主權的國家總數，已來到19國。這些國家多位於：中南美與加勒比海、非洲、東歐、中亞與南亞、東南亞與太平洋島國（請見表）。

跟前兩年對比，19國這個數字更是令人觸目驚心（2023年5國、2022年1國），也側面顯示中國對台灣的打壓力度，確實是逐年升級。

近年和北京一同貶台國家。圖擷自遠見雜誌

我方因應中方法律戰作為，或也出現改變

一位涉外官員向《遠見》指出，近年中國在國際社會對台灣進行的法律戰，確實比以前更嚴重、普遍，企圖從法理上來完全孤立台灣。因此，今年只要中國高層出訪，或他國元首訪中，只要發表聯合公報，就一定會將貶損台灣主權的文字納入，「對我們的打壓變本加厲。」

不過相關數字的激增，或許也表示我方對中方法律戰的作為，與以往已有所不同。淡江大學戰略所所長李大中認為，北京對台灣的外交打壓是長年一貫、且不遺餘力，很難相信2023年、2022年，和北京站在一起貶損台灣主權地位的國家，只有5國、1國，「母數應該不會這麼低。」

因此，短短3年內從1國激增到19國，很有可能是針對北京的外交攻勢，台灣外交部的回應也變得更主動、積極。以前北京和他國發表類似聲明時，我方可能「只看不講」，但現在發表駁斥，或許已是一種SOP的操作。

兩大熱點：俄羅斯、索羅門群島

另外，這19國中明顯有兩個「熱點」：俄羅斯、索羅門群島。以俄羅斯為例，今年外交部就特別針對俄羅斯發布了5篇駁斥新聞稿，居各國之冠。李大中分析，自中國國家領導人習近平掌權以來，和俄羅斯總統普丁的會見次數，若算上視訊可能來到40次左右，顯示中俄關係確實是非常緊密。

特別是2022年爆發俄烏戰爭後，俄羅斯受到西方的多點制裁，對北京的倚賴比重明顯提升，同一時間中美關係也盪到谷底，這些因素都讓北京把台灣議題的順位，不斷往前提。這讓中俄兩造，都有動機在相關聲明中點到台灣，並貶損台灣的主權地位。

至於索羅門群島，雖然只是一個人口僅65萬的太平洋小國，但自2019年索羅門群島和台北斷交、改與北京建交後，北京就把索羅門拉得非常緊，甚至在2022年還傳出雙方有可能建立「安全合作協議」，這都讓台灣、美國、澳洲等相關各方，均重點關注索羅門群島的一舉一動。

除了和「朋友圈」一起貶損台灣主權外，涉外人士也透露，觀察近來中國對台的外交攻勢，還有兩個新策略。一是將2758號決議文武器化，將2758決議文和北京的「一中原則」進行連結，用三段論「世界只有一個中國、台灣是中國的一部分、中華人民共和國是代表全中國的唯一合法政府」來否定台灣的主權地位，對台灣進行徹底打壓。

如果這項策略成功，其威力將遠超和朋友圈發表的貶台聯合聲明。因此今年外交部推動參與聯合國案，三大訴求都在反擊北京將2758號決議文武器化。

自中國國家領導人習近平掌權以來，和俄羅斯總統普丁的會見次數，若算上視訊可能來到40次左右。路透資料照片

中國建交國，不到1/3完全接受一中原則

北京的另一個策略，就是「將他國未說過的話塞到他們的嘴巴去」。這一策略從中日外長在東協的會晤來看最明顯。當時北京方面聲稱日本外長在會晤中強調：「日方堅持一個中國的立場沒有任何改變。」結果沒幾天，日本外長就親自出面，強調「中方公布的內容不正確，已向中方提出關切。」

涉外官員透露，根據政府相關機構過去做過的研究，和中國建交的 180 餘國中，完全接受中國立場的其實不到三分之一。特別是美國、日本、歐洲等民主陣營國家，其實都非常清楚目前兩岸的客觀現狀，不可能接受北京這種「把他的話塞到別人嘴裡」的做法。

李大中說，駁斥北京對台主張確實有其必要，但更重要的是，如何讓這樣的反制聲音傳到國際社會裡去。建議外交部需對這一方面進行評估與分析，找出新方法來擴大國際社會對台灣的支持。

地緣政治衝突愈演愈烈，隨著對方施壓力道與策略不斷推陳出新，我方的手段也必須跟上，才能在緊張局勢中立於不敗之地。

（本文出自2024.09.12《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）