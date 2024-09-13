民眾黨狂打各地高容積建案 吳思瑤批把獎勵制度汙名化

民眾黨主席柯文哲涉入京華城弊案遭羈押，網紅四叉貓劉宇爆料，民眾黨新竹縣議員林碩彥索資，要翻各種400％以上容積建案。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天表示，容積獎勵制度的目標是增加公共利益、促進都市進步發展，不要因為柯文哲涉及京華城容積率暴增弊案，就把容積獎勵妖魔化與汙名化，呼籲民眾黨適可而止。

柯文哲涉入京華城容積弊案，民眾黨立法院黨團主任陳智菡日前質疑，前新竹市長林智堅任內，通過新竹馬偕兒童醫院容積率從250％暴增到450％，民眾黨議員李國璋舉報後，無人查辦。新竹地檢署聲明，該案無違法已簽結。四叉貓爆料，最近林碩彥提案索資，要翻各種400％以上容積建案。

吳思瑤指出，議員監督市政本來是職責，台灣的容積獎勵都有明確法規，容積獎勵制度是希望透過獎勵方式來增加公共利益、以及促進都市的進步和發展，不要因為京華城單一弊案，就把容積獎勵妖魔化與汙名化，

吳思瑤表示，民眾黨為了圍魏救趙、轉移焦點，在各個縣市要如法炮製，不惜犧牲應該被正確使用的政策工具，先是在高雄國賓飯店案提出不倫不類的類比被打臉，上周又對新竹馬偕兒童醫院案提出質疑，同樣手法一樣被打臉，民眾黨的人臉不痛嗎？

吳思瑤強調，容積獎勵制度是對的、好的，只是被柯文哲用壞了、搞爛了，呼籲民眾黨適可而止，不要為了救柯文哲，犧牲容積獎勵制度。