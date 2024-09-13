立法院將開議…司法院秘書長吳三龍請辭 總統府准了

總統府今天核准司法院秘書長吳三龍退職，應予免職，10月1日生效。吳三龍原為懲戒法院法官，去年6月1日上任至今，如今卻在許宗力卸任前提前「下船」。

據悉，司法院長許宗力前天起率各廳處長去合歡山，但吳三龍並未隨行。

吳三龍任職期間風評欠佳，前總統蔡英文卸任前曾傳出可能特赦犯貪汙罪的前總統陳水扁，立委謝龍介5月15日在立法院司法及法制委員會質詢時，詢問吳三龍陳水扁的停審期間追訴權時效如何計算？吳竟然答不出來，讓謝傻眼，質疑當到司法院秘書長連這都答不出來。

面對立委的詢問，吳三龍永遠只會跳針「基於審判獨立，由個案承審法官」判斷，謝龍介指他在「裝瘋仔」，還是停審的法官都是恐龍法官？最後還是靠法務部次長黃謀信的回答救火，才讓謝龍介覺得寬慰。