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賴清德主持三軍士官新生開學典禮 勉勵學生報效國家

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
賴清德總統（中）在國防部長顧立雄（右）、國安會副秘書長劉得金（左）陪同下，到海軍官校主持三軍士官開學典禮，並與學生們合影。記者劉學聖／攝影
賴清德總統（中）在國防部長顧立雄（右）、國安會副秘書長劉得金（左）陪同下，到海軍官校主持三軍士官開學典禮，並與學生們合影。記者劉學聖／攝影

113年三軍士官新生聯合開學典禮今天上午在海軍官校舉行，賴清德總統上任後首次主持典禮，並與學生合影留念，包括國防部長顧立雄，國安會副秘書長劉得金以及海陸空三軍司令出席典禮，賴清德對742名士官學生致詞時指出，士官是部隊的骨幹，也是軍隊維持戰力最重要的一環，他並以培養專業、保家衛國、注意身體健康等3點勉勵學生。

賴清德總統今天上午9時許由國防部長顧立雄陪同南下海軍官校，賴清德致詞時指出，這是他上任後第一次主持三軍士官開學典禮，大家在求學道路上，願意選擇承擔保家護國責任，感謝家人親友願意支持各位的決定。賴清德指出，對士兵來說，士官是一同生活同甘共苦的夥伴，一起超越的重要幹部；對軍官而言，是協調、溝通順利達成戰訓任務的重要角色，寄望新生要促進軍民之間的合作，成為全民國防的根基。

三軍士官今天舉行開學典禮。記者劉學聖／攝影
三軍士官今天舉行開學典禮。記者劉學聖／攝影
賴清德總統（前）今天上午南下海軍官校主持三軍士官開學典禮，並與學生們合影。記者劉學聖／攝影
賴清德總統（前）今天上午南下海軍官校主持三軍士官開學典禮，並與學生們合影。記者劉學聖／攝影

國防部 海軍 賴清德

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