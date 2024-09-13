國父遺囑有「貓膩」？賴清德手指內容 和顧立雄咬耳朵

賴清德總統今天上午近9點30分許在國防部長顧立雄陪同南下海軍官校，親自主持上任後首次的「113年三軍士官新生聯合開學典禮」，典禮過程中，賴清德面對國父孫中山遺像，由司儀代讀國父遺囑，會後賴清德走下台時，特別用手指了指遺囑後面幾句，對顧立雄咬耳朵，對於總統為何對國父遺囑感興趣，或是否有何特別指示，軍方表示，不知情，無法回答。

海軍官校司令台上懸掛國父遺像和國父遺囑，遺囑內容為「余致力國民革命，凡四十年，其目的在求中國之自由平等。積四十年之經驗，深知欲達到此目的，必須喚起民眾及聯合世界上以平等待我之民族，共同奮鬥。

現在革命尚未成功，凡我同志，務須依照余所著建國方略、建國大綱、三民主義及第一次全國代表大會宣言，繼續努力，以求貫徹。最近主張開國民會議及廢除不平等條約，尤須於最短期間，促其實現，是所至囑。