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國父遺囑有「貓膩」？賴清德手指內容 和顧立雄咬耳朵

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
海軍官校司令台上懸掛國父遺囑。記者石秀華／攝影
海軍官校司令台上懸掛國父遺囑。記者石秀華／攝影

賴清德總統今天上午近9點30分許在國防部長顧立雄陪同南下海軍官校，親自主持上任後首次的「113年三軍士官新生聯合開學典禮」，典禮過程中，賴清德面對國父孫中山遺像，由司儀代讀國父遺囑，會後賴清德走下台時，特別用手指了指遺囑後面幾句，對顧立雄咬耳朵，對於總統為何對國父遺囑感興趣，或是否有何特別指示，軍方表示，不知情，無法回答。

海軍官校司令台上懸掛國父遺像和國父遺囑，遺囑內容為「余致力國民革命，凡四十年，其目的在求中國之自由平等。積四十年之經驗，深知欲達到此目的，必須喚起民眾及聯合世界上以平等待我之民族，共同奮鬥。

現在革命尚未成功，凡我同志，務須依照余所著建國方略、建國大綱、三民主義及第一次全國代表大會宣言，繼續努力，以求貫徹。最近主張開國民會議及廢除不平等條約，尤須於最短期間，促其實現，是所至囑。

賴清德總統離開海軍官校司令台時，特別國防部長和顧立雄站在遺囑內容的最後面，交頭接耳一番，兩人不知是否對國父遺囑有了新解，還是有何指示或用意；軍方表示，不知總統談什麼，不便回應。

賴清德總統離開海軍官校司令台時，特別和國防部長顧立雄站在遺囑內容的最後面，交頭接耳一番。記者石秀華／攝影
賴清德總統離開海軍官校司令台時，特別和國防部長顧立雄站在遺囑內容的最後面，交頭接耳一番。記者石秀華／攝影
海軍官校司令台上懸掛國父遺像和國父遺囑，圖為國父遺囑的後半段。記者石秀華／攝影
海軍官校司令台上懸掛國父遺像和國父遺囑，圖為國父遺囑的後半段。記者石秀華／攝影
賴清德總統離開海軍官校司令台時，特別和國防部長顧立雄站在遺囑內容的後半段的地方，交頭接耳一番。記者劉學聖／攝影
賴清德總統離開海軍官校司令台時，特別和國防部長顧立雄站在遺囑內容的後半段的地方，交頭接耳一番。記者劉學聖／攝影
海軍官校司令台上懸掛國父遺像和國父遺囑。記者石秀華／攝影
海軍官校司令台上懸掛國父遺像和國父遺囑。記者石秀華／攝影

國防部 賴清德 遺囑

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