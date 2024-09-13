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批罷免無正當性 謝國樑：基隆綠營政治人物失政權規畫

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
謝國樑今天上午到暖暖參加整修完成碇內吊橋啟用典禮，指罷免就是基隆某些綠營的政治人物，在政權失去後，不甘心所長期規畫的政治罷免，他對最後的投票有信心。記者游明煌／攝影
謝國樑今天上午到暖暖參加整修完成碇內吊橋啟用典禮，指罷免就是基隆某些綠營的政治人物，在政權失去後，不甘心所長期規畫的政治罷免，他對最後的投票有信心。記者游明煌／攝影

罷免基隆市長謝國樑投票倒數1個月，謝國樑今天上午到暖暖參加整修完成碇內吊橋啟用典禮，被問到民進黨是否介入罷免案？謝國樑說，這就是基隆某些綠營的政治人物，在政權失去後，不甘心所長期規畫的政治罷免，他對最後的投票有信心。

謝國樑接受本報專訪時強調有信心挺過考驗，對幕後推手，他直指「應該只到那個人（林右昌），還不到黨中央層級（賴清德）。」林右昌前發言人游本明今天說，謝國樑現在只剩下兩招「偷偷收割」跟「抹黑甩鍋」。

謝國樑今天說，他可以跟大家報告，不論是現在和市民的互動，或者是長期以來準備的有感政績，已經得到多數市民的認同，罷免團體當初所持的理由，從法律上來看，現在已經毫無正當性。

謝國樑表示，其實，市民朋友都看得到，「這就是基隆某些綠營的政治人物，在政權失去後，不甘心所長期規畫的政治罷免。」他對最後的投票有信心，一定會開出好的票數，再次證明這二年的施政是正確的，也讓市民有感，證明罷免沒有正當性。

被問到民進黨是否公開積極介入罷免？謝國樑說，民進黨整體來說，他們還是會視情況，假如情況好他們就會積極介入，情況不好感覺會拋棄公民團體，市民朋友現在很有智慧，一點一滴都看在眼裡。

謝國樑表示，無論是基隆的罷免，或者明年的大罷免潮，都希望從基隆就能夠阻擋下來。

謝國樑並說，他當選後三天，就有人準備要罷免他，用的是不同理由，這場罷免選戰，在他心目中也等待很久，從心裡層面上，其實從還沒就職就開始準備，這一天終於到來，他坦然面對，會有好的票數，他有信心

謝國樑今天上午到暖暖參加整修完成碇內吊橋啟用典禮，指罷免就是基隆某些綠營的政治人物，在政權失去後，不甘心所長期規畫的政治罷免，他對最後的投票有信心。記者游明煌／攝影
謝國樑今天上午到暖暖參加整修完成碇內吊橋啟用典禮，指罷免就是基隆某些綠營的政治人物，在政權失去後，不甘心所長期規畫的政治罷免，他對最後的投票有信心。記者游明煌／攝影
謝國樑今天上午到暖暖參加整修完成碇內吊橋啟用典禮，指罷免就是基隆某些綠營的政治人物，在政權失去後，不甘心所長期規畫的政治罷免，他對最後的投票有信心。記者游明煌／攝影
謝國樑今天上午到暖暖參加整修完成碇內吊橋啟用典禮，指罷免就是基隆某些綠營的政治人物，在政權失去後，不甘心所長期規畫的政治罷免，他對最後的投票有信心。記者游明煌／攝影

基隆 罷免 謝國樑

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