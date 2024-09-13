大內宣費用年年升高 立法院預算中心：得標廠商過度集中

立法院新會期即將審查明年度預算，明年中央政府總預算案下的「媒體政策及業務宣導」從今年的9億餘元成長至近15億元，料將成為在野監督焦點。立法院預算中心報告指出，各機關媒宣費連續3年的得標廠商採限制型招標居多，且「得標廠商集中度甚高」，恐使政府政策及宣傳業務未能擴及社會大眾，必須檢討適妥性。

立法院預算中心調查2022至2024年宣媒費辦理狀況，並於近日作成「近年中央政府媒體政策及業務宣導費編列及執行概況之探討」報告。

該報告指出，中央政府各部會編列預算辦理媒體政策及業務宣導多年，立法院審議中央政府總預算案歷年亦均就媒宣費做成統刪決議及強化揭露與管理之相關決議，但調查2022至2024年度媒宣費辦理情形，部分機關存有尚待改進之處。

報告續指，媒宣費預算增加，惟類似或相同宣導項目之預算分列公務及非營業基金預算或特別預算，恐致限額與撙節原則不易落實；部分機關媒宣費執行未盡理想，或相關資訊之揭露仍待強化完整性及時效性。

另外，報告也揭露，媒宣費多以限制性招標方式辦理，且部分機關得標廠商之集中度有待檢討，允宜研謀擴展政策宣導廣度；媒體政策及業務宣導之績效指標未能具體衡量宣導效果，或部分宣導影片觀看次數甚低，亦宜一併檢討。