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政院發言人李慧芝就任 強調將促進政府與國人對話

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
行政院新任發言人李慧芝正式報到就任。圖／行政院發言人臉書專頁
行政院新任發言人李慧芝正式報到就任。圖／行政院發言人臉書專頁

行政院新任發言人李慧芝今天報到就職，稍早在行政院發言人臉書貼文，強調已經準備好承擔新的任務，不僅是傳遞政策，更要促進政府與國人之間的對話。

行政院公布由民視前主播李慧芝出任發言人，形成府院黨發言人都出身美女主播的現象，但也令外界質疑，過去的行政院發言人特重政策說明，必須清楚了解掌握政務、政策，李慧芝究竟能否勝任？

李慧芝貼文首先感謝行政院長卓榮泰的支持與肯定，也謝謝這段期間代理發言人謝子涵帶領同仁持續努力。對她來說，這是一個全新的挑戰，作為行政團隊的一員，她將持續強化政府與社會的溝通，搭建起訊息暢通的平台。

她說，相信唯有良好的溝通，才能建立起更穩固的信任，會運用過去累積的經驗，將國家政策清晰地傳遞給每一位國人，藉此扮演好發言人的角色。

她強調，已經準備好承擔新的任務，不僅是傳遞政策，更要促進政府與國人之間的對話，一起攜手迎向更好的未來。

主播 溝通 行政院

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