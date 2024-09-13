賴政府明年文宣預暴增5.9億 藍委：公帑養網軍帶風向？

立法院新會期即將審查明年度預算，中央政府總預算案下的「媒體政策及業務宣導」經費曾遭譏諷為「大內宣」，賴政府首份預算如何編列引發各界關注？根據政院送至立法院預算書顯示，明年媒體宣導費總計編列14億元，比今年的法定預算9億，整整增加了5億元。其中內政部編列2.6億元居冠、行政院編列2.2億元次之，第三名則為農業部1.4億元。

國民黨立委許宇甄批評，明年媒體宣傳費暴增5億9000萬元，增加幅度高達65.4%，漲幅驚人。民進黨自2016年執政以後，屢屢傳出以政府標案形式，將媒體採購、宣傳案發包給特定媒體，維持媒體側翼運作與合作關係，新增的經費是不是又要留給特定媒體，幫賴政府大內宣？攻擊特定政黨？令人質疑。

行政院各部會預算書近期陸續送至立法院，其中「中央政府媒體政策及業務宣導」經費再攀高峰，明年將編列14億9288萬元。根據預算書指出，內政部媒體宣導費高達2億6796萬元，居各部會第一；第二名為行政院主管機關2億2103萬元，行政院轄下的客委會就佔了一半，編列了1億329萬元；過去曾被踢爆花1450萬元招募的小編的農委會，這次編列1億4314萬元，宣傳費排行第三，與去年經費差距不大。

值得注意的是，內政部主管機關今年媒體宣傳費為2919萬元，明年度卻一口氣暴增為2億6796萬元，其中警政署媒體宣導費2億3424萬元佔最大宗。對此，國民黨立委楊瓊瓔日前曾批評，警政署的媒體政策及業務宣導預算暴增13倍，而且兩個年度的說明內容都一樣，她將嚴格監督，不能讓政府以宣傳之名，行公帑拉攏媒體之實。

許宇甄批評，賴清德總統2019年時與前總統蔡英文進行黨內初選，殺到刀刀見骨，賴清德還高喊「請總統的網軍停止攻擊我」，但賴清德掌權後，卻編列如此高的宣傳經費？難道是想用國家經費養網軍帶風向嗎？她呼籲賴政府錢要花在刀口上，藍委這會期將嚴審預算，「該刪減的一定刪」。

國民黨立委王鴻薇批評，政府媒體宣傳費「都不演了」，長期過度集中「綠媒」或「綠友友」，例如反詐騙宣傳預算全部都包給民視，再由民視分包給偏綠網紅、偏綠媒體，最後打詐預算創新高、詐騙也創新高，「政府KPI到底是什麼？」根本在浪費納稅人的錢，到底花去哪的確要說清楚。