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對士官新生二提中國威脅 賴清德：政府會當國軍靠山

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
「113年三軍士官新生聯合開學典禮」今在海軍官校舉行，賴清德總統上任後首次主持典禮，會後和海軍士官新生合影。記者劉學聖／攝影
「113年三軍士官新生聯合開學典禮」今在海軍官校舉行，賴清德總統上任後首次主持典禮，會後和海軍士官新生合影。記者劉學聖／攝影

「113年三軍士官新生聯合開學典禮」今在海軍官校舉行，賴清德總統上任後首次主持典禮，對742名士官學生致詞時，二度提出中共對台灣文攻武嚇不曾停止，在面對中國的威脅和滲透，除要強化國防實力，並勉勵新生要牢記從軍初衷，對國家忠誠、人民忠心，才不會辜負家人和國人的期待。

賴清德致詞時，以培養專業、保家衛國、注意身體健康等3點勉勵學生；其中在第二點強調，要士官新生未來全力保家衛國，因為這些年來，中共對台灣文攻武嚇不曾停止，要強化國防實力，和民主國家攜手合作，肩並肩發揮各種力量，靠實力達到和平的目標，務必堅守國軍信念，堅定捍衛國家主權，守護自由民主的憲政體制。

賴清德隨後又表示，面對中國的威脅和滲透，要士官新生牢記從軍的初衷，對國家忠誠、人民忠心，才不會辜負家人和國人的期待。

賴清德並強調，政府會做國軍的靠山，提供大家更好福利的環境，例如繼續整建國軍老舊眷舍，提昇裝備設施，讓國軍戰力更堅強，同時持續推動國防改革，使用簡化的思維來避免形式主義，更發揮分層負責的效果。

賴清德最後對新生喊話，即將邁入人生新階段，成功沒有奇蹟，只有不斷學習，希望大家每菸都能天超越自己一點，共同用堅強實力展現，只要有國軍在，安全就會在，我們一起努力讓國家安全、國人安心。

「113年三軍士官新生聯合開學典禮」今在海軍官校舉行，賴清德總統上任後首次主持典禮，會後和海軍士官新生合影。記者劉學聖／攝影
「113年三軍士官新生聯合開學典禮」今在海軍官校舉行，賴清德總統上任後首次主持典禮，會後和海軍士官新生合影。記者劉學聖／攝影
「113年三軍士官新生聯合開學典禮」今在海軍官校舉行，賴清德總統上任後首次主持典禮。記者劉學聖／攝影
「113年三軍士官新生聯合開學典禮」今在海軍官校舉行，賴清德總統上任後首次主持典禮。記者劉學聖／攝影
「113年三軍士官新生聯合開學典禮」今在海軍官校舉行，賴清德總統上任後首次主持典禮，會後和空軍士官新生合影。記者劉學聖／攝影
「113年三軍士官新生聯合開學典禮」今在海軍官校舉行，賴清德總統上任後首次主持典禮，會後和空軍士官新生合影。記者劉學聖／攝影
「113年三軍士官新生聯合開學典禮」今在海軍官校舉行，賴清德總統上任後首次主持典禮。記者劉學聖／攝影
「113年三軍士官新生聯合開學典禮」今在海軍官校舉行，賴清德總統上任後首次主持典禮。記者劉學聖／攝影
「113年三軍士官新生聯合開學典禮」今在左營海軍官校舉行，今年新生共計有陸軍專科學校，海軍官校士官二專班，空軍航空技術學院，共計742名士官學生：突圍陸官士官新生。記者劉學聖／攝影
「113年三軍士官新生聯合開學典禮」今在左營海軍官校舉行，今年新生共計有陸軍專科學校，海軍官校士官二專班，空軍航空技術學院，共計742名士官學生：突圍陸官士官新生。記者劉學聖／攝影
「113年三軍士官新生聯合開學典禮」今在左營海軍官校舉行，今年新生共計有陸軍專科學校，海軍官校士官二專班，空軍航空技術學院，共計742名士官學生。記者劉學聖／攝影
「113年三軍士官新生聯合開學典禮」今在左營海軍官校舉行，今年新生共計有陸軍專科學校，海軍官校士官二專班，空軍航空技術學院，共計742名士官學生。記者劉學聖／攝影

國軍 國防 賴清德

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