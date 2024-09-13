對士官新生二提中國威脅 賴清德：政府會當國軍靠山

「113年三軍士官新生聯合開學典禮」今在海軍官校舉行，賴清德總統上任後首次主持典禮，對742名士官學生致詞時，二度提出中共對台灣文攻武嚇不曾停止，在面對中國的威脅和滲透，除要強化國防實力，並勉勵新生要牢記從軍初衷，對國家忠誠、人民忠心，才不會辜負家人和國人的期待。

賴清德致詞時，以培養專業、保家衛國、注意身體健康等3點勉勵學生；其中在第二點強調，要士官新生未來全力保家衛國，因為這些年來，中共對台灣文攻武嚇不曾停止，要強化國防實力，和民主國家攜手合作，肩並肩發揮各種力量，靠實力達到和平的目標，務必堅守國軍信念，堅定捍衛國家主權，守護自由民主的憲政體制。

賴清德隨後又表示，面對中國的威脅和滲透，要士官新生牢記從軍的初衷，對國家忠誠、人民忠心，才不會辜負家人和國人的期待。

賴清德並強調，政府會做國軍的靠山，提供大家更好福利的環境，例如繼續整建國軍老舊眷舍，提昇裝備設施，讓國軍戰力更堅強，同時持續推動國防改革，使用簡化的思維來避免形式主義，更發揮分層負責的效果。