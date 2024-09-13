美眾議院通過多項挺台法案 林佳龍：歡迎且支持

美國眾議院「中國週」昨天落幕，通過多項涉及中國或台灣的法案，包括支持台灣全面參與世衛等。外交部長林佳龍今天表示，對這些法案表達歡迎且支持，政府也會與美國國會及行政部門密切聯繫，確保台海和平穩定。

美國眾議院通過多項涉及中國或台灣的法案，包括以金融工具嚇阻北京犯台、支持台灣全面參與世衛、強化與台灣及南太島國合作，及賦予監管機構「肌肉」審核中國購地案等。

外交部今天上午舉行「2024連結新南向菁英培育專班」五校聯合開學典禮，林佳龍會後接受媒體聯訪，被詢問有關美國眾議院「中國週」通過多項挺台法案，是否代表美國抗中挺台的態度在美國更加流行。

林佳龍表示，美國眾議院通過多項友台法案，也針對中國的威權擴張通過很多的反制法案；對台灣方面，美方特別關心台海和平穩定，支持台灣參與國際組織，對於中國在威權擴張發展至科技、數據、資安的威脅表達關注，外交部對這些法案表示歡迎及支持。

林佳龍指出，台灣政府也將與美國國會及行政部門密切聯繫，共同確保台海和平穩定及印太地區的發展。這些法案也代表民意的呈現，外交部再次表達歡迎與支持。

新聞網站Semafor Africa於10日報導，中國正在非洲南部的史瓦帝尼王國建立其商業和經濟利益，跡象顯示台灣在非洲僅存的邦交國史瓦帝尼正逐漸向北京當局靠攏。

林佳龍表示，台灣與史瓦帝尼邦誼穩固，並無外傳情形，外交部也會加以了解是否為假訊息或資訊操弄。

林佳龍進一步指出，台史兩國關係方面，史瓦帝尼王國總理戴羅素（Russell Dlamini）於今年訪台，恩史瓦帝三世國王（King Mswati III）除親自出席總統賴清德就職典禮，台灣與史瓦帝尼也於賴總統就職後在兩國元首見證下，兩國外交部簽署「台史聯合聲明」。

林佳龍表示，台史建交56年來，雙方合作面向廣泛且深入各個領域，包含公衛醫療、農業、通訊、婦女賦權，榮邦計畫在非洲就是以史瓦帝尼作為重點，希望成為示範，讓更多非洲國家樂於與台灣發展友好關係。