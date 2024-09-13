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柯文哲是手榴彈會爆 鍾小平：藍白適度保持距離

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市議員鍾小平。記者邱書昱／攝影
台北市議員鍾小平。記者邱書昱／攝影

民眾黨主席柯文哲於台北市長任內涉京華城圖利案被羈押禁見，台灣民意基金會進行民調顯示，有5成5民眾不同意柯案是賴清德政府政治迫害。國民黨北市議員鍾小平今受訪也說，藍白合要適度保持距離，柯是手榴彈會爆炸，最後柯遭起訴，證據、金流浮現，國民黨會受傷。

台灣民意基金會公布的民調數據，訪問期間是9月9日至11日，對象以全國20歲以上成年人，抽樣誤差在95%信心水準下約正負3.07個百分點。其中，柯案是否為賴清德政府政治迫害？民調顯示有高達5成5不同意，約2成9同意。

鍾小平表示，藍白合應該要適度保持距離，可以伸援柯文哲，但不能擁抱柯，「會爆炸是手榴彈。」且要以動態思考，一定會被起訴，一個個大量金流等，甚至是沈慶京的金流等被抓到，聲望會愈來愈低、相信柯貪汙的人會愈來愈多，所以還要這樣緊密結合嗎？

鍾小平說，現在是有5成5不同意，之後一定會到7成多不同意，柯文哲遭起訴之後，證據金流出現，相信柯文哲的人最後只會剩下1成，「那時候就後悔莫及，跟他（柯文哲）走太近，這樣會讓國民黨受傷。」

柯文哲 藍白合 鍾小平

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