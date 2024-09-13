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柯文哲4300萬買商辦 王定宇質疑登記陳佩琪名下？

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民進黨立委王定宇。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委王定宇。圖／聯合報系資料照片

民眾黨主席柯文哲身陷京華城弊案遭羈押禁見，柯文哲日前坦承用選舉補助款購買商辦，柯文哲妻子陳佩琪昨天公布金流釋疑。民進黨立委王定宇今天質疑，陳佩琪出示的文件，商辦似乎在陳佩琪名下，這個房子到底是在陳佩琪名下，還是柯文哲名下？而且匯進來的鉅款到底是哪些帳戶來的。

「小草們，有沒有覺得哪裡怪怪的？」王定宇指出，柯文哲在上月29日舉行政治獻金澄清記者會，曾針對今年5月自己以個人名義拿4300萬元買商辦爭議，說明商辦並無買貴的情形，「主要是屋主急著要脫手，一家人要移民美國。」被質疑拿選舉補助款買私人房產，柯文哲還說用選舉補助款買房產，放在柯名下，監督力道更大。

不過，陳佩琪昨天受訪時，除了首度公布商辦轉帳紀錄證明，還強調是透過仲介公司看房，與她簽約的原屋主是一對7旬兄弟，「他們聯合持有了40幾年，因為老了想要分家賣掉，就這樣。」王定宇質疑，根據陳佩局出示的文件，似乎商辦是在陳佩琪名下。

王定宇表示，這個房子到底是在陳佩琪名下還是柯文哲名下？而且匯進來的鉅款到底是哪些帳戶來的？這些才是最大的疑問吧！

京華城案 柯文哲

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