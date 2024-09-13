全台開講聲援柯文哲 黃國昌、張啟楷各自測試動員能量

民眾黨主席柯文哲陷入京華城遭羈押，民眾黨號召支持者集結，日前在立法院外舉行首場開講，吸引萬人到場力挺柯文哲。民眾黨今天起將展開全台下鄉開講，民眾黨立委黃國昌今晚新莊體育館前宣講，民眾黨立委張啟楷明天下午則在嘉義市辦開講，號召更多公民加入改革戰鬥的隊伍，力挺柯文哲捍衛清白。

張啟楷指出，上周在立法院前首場開講，看到人潮延伸到林森南路口，現在約2萬人，看了內心很感動，今天晚上起將在新莊等全國各地舉辦11場開講活動，明天下午嘉義場由他主辦，重要黨公職都會到場，包括緊急應變小組共同召集人黃國昌、林富男、李偉華、秘書長周榆修、立委林國成、前立委蔡壁如等人。

張啟楷說，嘉義市民主聖地，在戒嚴時期突破國民黨封鎖，現在柯文哲面對民進黨透過侵略、媒體迫害，希望在民主聖地舉辦開講活動，能像戒嚴時代突破，具有代表性。

黃國昌在臉書指出，如果支持柯文哲主席與台灣民眾黨，認為柯文哲遭受了不公平的對待，台灣的政治司法現況需要被更多人進一步關注、改變，如果不想孩子生活在一個司法、媒體爭相服務於當權者的台灣，想知道如何才能參與改變，歡迎參加開講活動，集結更多彼此支持信念的夥伴。

黃國昌說，大家一起按部就班把該做的事做好、把該照顧的家人照顧好。要記得，越是讓自己能受人信託、交付，越讓身旁的人信任一分，便都是一分對柯文哲的幫助。

值得關注的是，黃國昌跟張啟楷被點名是代表民眾黨參選2026年新北市長跟嘉義市長的可能人選，兩人分別領軍在責任區辦開講活動，表面上是聲援柯文哲，同時也頗有測試地方動員能量的味道。