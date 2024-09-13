經發會淪大拜拜 李彥秀：請賴清德卓榮泰走入民間

行政院經濟發展委員會上周舉行首次顧問會議，經發會顧問、中研院院士朱敬一與另外3位學界顧問發表聯合聲明，稱會議有五大弊病，更憂經發會成為「利益團體動員會議」，經發會意見不能輕信。國民黨立委李彥秀今說，賴清德總統、行政院長卓榮泰真的想拚「人民有感的經濟」，請脫下西裝，走入民間，每個台灣人民都會是民進黨最好的經濟顧問。

朱敬一昨與林明仁、陳東升、劉錦添等3位台大教授聯名發布聲明，痛陳經發會五大弊病，包括大規模聽取體制外聲音的目標不明、體制外委員有其侷限與利益、特定企業要求減稅的扭曲、有些建議只是新瓶裝舊酒、財政部將是最大受災部會。

李彥秀表示，經發會討論的三大主題，都已經涵蓋在現有財經部門與國發會的業務執掌內，經發會的結果就是「疊床架屋」、「以會養會」，淪為「政治大拜拜」。而經發會將聚焦薪資、所得分配、財政金融等，力拚有感經濟，結果經濟顧問名單，從董事長、理事長、總經理、校長、院長、教授，「盡是達官顯要，無一百姓庶民」，經濟發展委員會淪為利益團體動員大會。

李彥秀指出，這次4位聯名開嗆的經濟顧問，有賴清德國政藍圖起草人、有受邀民進黨中常會演講的學者、有民進黨智庫執行長，更有蔡英文姊夫，「綠友友」們難道不知道聯合聲明對賴清德的傷害？當然知道，只是「經濟綠」已經看不下去新政府百日來在經濟政策上的荒腔走板，也不願再當「賴清德秀場的人肉屏風」。

李彥秀直言，「失衡的發展」、「失溫的分配」、「失望的施政」就是台灣今天經發展的困境與寫照。民進黨說「勞工是心裡最軟的一塊」，但完全執政8年下來，基層勞工苦哈哈，中產階級續萎縮，社會正義淪空談。她直言，「笨蛋！問題在分配正義！」

李彥秀認為，經濟成長的果實如果不能反映在政府公平的租稅以及人民生活的實質改善，經濟數據的背後就是「拿著刀叉吃人肉」的野蠻叢林。賴清德、卓榮泰真的想拚「人民有感的經濟」，不是躲在總統府、行政院裡開會；請脫下西裝，輕車簡從，走一趟傳統市場、坐一趟Uber小黃、逛一下觀光景點，每一個台灣人民都會是民進黨最好的經濟顧問。