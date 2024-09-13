管中閔質疑認同中華文化是統戰？ 國安局：中共慣用手法

國安局日前整理中國大陸對台文化滲透的態樣，指出中共透過研討抗日歷史、擴大兩岸藝術影劇合作等軟性議題包裝，提高台灣民眾對中華文化的認同，以營造反獨促統的條件。不過引發台大前校長管中閔質疑國安局把推廣中華文化當成統戰工具嗎？國安局對此回應尊重兩岸合法交流，但中共利用文化軟性議題包裝統戰的做法，值得防範。

國安局日前指出中共透過研討抗日歷史、擴大兩岸藝術及影劇合作等文化軟性議題做包裝，以兩岸交流降低政治敏感性，藉以提高台灣民眾對中華民族與中華文化的認同，進而營造有利的「反獨、促融、促統」條件。消息一出，引發台大前校長管中閔質疑，國安局真把研究抗日歷史、推廣中華文化軟實力當作統戰具體樣態嗎？並質疑「這是假新聞嗎？」

國安局對此回應表示，尊重兩岸合法交流，不過中共慣於操作文化等軟性議題，包裝統戰圖謀，對我遂行認知戰，值得防範。國安局強調，將持續統合國安單位蒐整中共對我統戰滲透情訊，提供權責機關參處，並且適時予以揭露反制應處，以確保我國家安全與利益。

據了解，這是國安局針對立委林楚茵辦公室之質詢所提出的報告，國安局在報告中指出，中共對台文化統戰手法多元，包括邀請民眾赴陸祖廟參香，強調兩岸信仰同源；舉辦座談會研討抗日史，建構兩岸共同史觀；擴大兩岸藝術影劇合作，推廣中華文化軟實力；吸引台青赴陸從事電商跟文創產業，希望扭轉「天然獨」立場。

報告並指出，中共對台文化統戰手法多元，對象包括台灣宗親團體、宗教宮廟、藝文人士、媒體業者、青年學子、原住民、退役將領，以及陸配組織等，透過舉辦參訪旅遊、展覽演出、學術研討等交流活動，強調並形塑兩岸血脈及文化同源。