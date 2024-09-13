批反核林義雄是江湖騙子 黃士修：這幾年死哪去

民進黨前主席林義雄曾絕食抗議核四，核能流言終結者創辦人黃士修今日表示，林義雄成立的人民作主志工團，今天辦30周年紀念餐會，恕他直言，這就是一群戴著斗笠的江湖騙子。

黃士修說，他們在新聞稿羅列，自1994年起，從核四公投促進會，到人民作主志工團。最新經歷是2018年，擺脫鳥籠公投法。現在不是2024年嗎？消失的6年呢？他們不敢說，2018年以核養綠公投，被中選會竄改連署合格數，是黃自己絕食抗議加法律訴訟，才救回民主投票的機會。「6年前的今天，正好就是我開始絕食的日子。林義雄一點也沒吭聲。」

黃士修提到，他們不敢說，2019年立法院臨時會，國安類的第一優先法案，完全針對黃自己的公投法修正條款，一天之內三讀強行脫鉤大選，再也不可能有公投通過。林義雄一點也沒吭聲；他們不敢說，2021年核四公投，應是林義雄的宿願，竟由黃來實現。卻因脫鉤大選，投票率低到正反方都沒過門檻，證明公投制度被徹底扼殺。林義雄一點也沒吭聲。

黃士修表示，他們在新聞稿宣稱，2014年4月22日，林義雄先生展開「落實民主 停建核四」禁食行動。實情是，林義雄威脅政府停建核四，強迫人民為他的私慾買單。聲援林義雄的反核人士，還大喇喇在電視上自爆，林義雄在義光教會吹冷氣，喝豆漿假絕食。

黃士修強調，「黃士修的絕食，跟你玩真的，2018年9月13日，7天7夜只喝水，在馬路旁日曬雨淋，為的就是抹殺假聖人的存在。我沒有要你支持或反對核能，而是對抗政府違法，奪回選擇的自由，才是真正的人民作主。」