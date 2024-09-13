勞工薪資終於正成長 李彥秀：亮眼數據背後恐有隱憂

主計總處昨日發布今年1至7月工業及服務業平均每月實質經常性薪資4萬3153元，年增0.29%，連4月正成長，稱薪資成長追上通膨，增幅為4年同期最佳。國民黨立委李彥秀今日表示，台灣勞工終於鬆口氣，但她也說，民進黨要拚「有感經濟」，亮眼數據背後可能透露更深層的擔憂。

李彥秀說，今年前7月，全體受雇員工經常性薪資成長2.6%，總薪資成長4.06%，考量物價通膨後，經常性薪資成長0.29%，總薪資成長1.72%。從前七個月的數據來看，終於擺脫連續3年實質經常性薪資負成長，以及2023年總薪資7年來首度負成長的困境。

李彥秀直言，看似樂觀數據的背後，仍然透露些許的擔憂。首先，總薪資受到去年負成長的低基期影響，基本工資調升，再加上今年一月軍公教調薪4%帶動，今年前7月成長4.06%只能算是差強人意。再者是，考量物價通膨後，前七月經常性薪資僅成長0.29%，台幣貶值通膨壓力加大，今年實質經常性薪資能否轉正，仍有待觀察。

李彥秀也說，今年前7月，低於平均薪資的受僱人數比例上升至69.3%，創下5年新高，也就是台灣有將近7成的勞工領不到平均薪資，薪資結構扭曲惡化，中產階級持續萎縮，極端高薪比例擴大，背後反應的可能是更大的產業結構與分配正義的問題。民進黨要拚有感經濟，亮眼數據背後，可能透露更多、更深層的擔憂。