蕭副總統：感謝僑界長期挺台 擔任經濟發展橋梁

113年僑務委員會議今天落幕，副總統蕭美琴晚間出席惜別晚會時致詞說，感謝僑界領袖長期在外凝聚僑胞對國家的向心力，並擔任台灣和全世界經濟發展的重要橋梁，同時支持外交工作、幫台灣交朋友，盼未來大家能持續為台灣共同努力。

僑委會10日起舉行為期3天的113年僑務委員會議，今天晚間舉行惜別晚會，包含蕭副總統、僑委會委員長徐佳青、總統府國策顧問林凱民、林見松、楊信、莊振輝，監察委員鴻義章、田秋堇、林文程及世界台灣商會聯合總會總會長李天柒等人出席。

總統府晚間透過新聞稿指出，蕭副總統致詞時說，非常感動看到來自世界各地的僑胞，也感謝大家在這幾天密集的會議中，積極對政府提出許多建言，並分享非常寶貴的僑務工作經驗。

副總統表示，許多僑民都有不同想法、主張或政治理念，但僑務委員努力凝聚所有僑胞對國家的向心力，對政府工作推廣扮演著關鍵的領導角色，感謝僑務委員長期作為領導僑界的核心力量，以及政府和僑界間最重要的橋梁。

蕭副總統表示，僑領長期布局全球，擔任台灣和全世界經濟發展的重要橋梁，對台灣經濟發展有很大貢獻，而政府近年努力改善國內整體經濟環境，讓許多長期旅居海外的僑商回台投資，同時，許多在台企業也積極向世界擴張。

她說，世界產業正面臨AI科技和維持全球供應鏈完整性等挑戰，相信在歷經疫情或是面對近期全球地緣政治的變化後，世界更看到台灣的實力，經由僑務委員的努力，提升了台灣在經濟上與全球的連結。

蕭副總統指出，過去擔任駐美代表時，看到許多海外僑胞作為台灣國民外交最重要的大使及推手，推廣文化和教育等領域的交流，甚至有些僑務委員提供獎學金，讓僑界子弟或國際青年來台學習，並在許多地方出錢出力舉辦文化活動，感謝所有僑務委員平常對外交工作的幫忙。

她表示，感謝大家長期支持外交工作，幫台灣交朋友，不管面臨任何挑戰，都有各位力量的延伸，支撐著國家的穩定、繁榮與和平，相信台灣整體發展在大家的祝福與支持下將更加順利，也期盼大家繼續為台灣、為中華民國的僑務工作共同努力。