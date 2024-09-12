國土計畫法明年上路 劉世芳稱最大困難在這些縣市

國土計畫法將於明年上路，但不少縣市未交國土功能分區圖，前農業部長陳吉仲更稱配套未到位，應該暫緩。內政部長劉世芳今天表示，農業部所提的子法只剩1、2個尚在政院審查，陳所提的問題已在加緊處理。她也坦言，目前最大的困擾是中部的農業部門，未來將繼續溝通。

內政部下午舉行媒體茶敘，內政部長劉世芳指出，根據國土計畫法，農地變更與否，地方政府扮演重要角色，不應推給國土計畫。她指出，農業部所提6項子法，剩下1、2項尚在審查，陳吉仲所提到的問題，農業部正加緊腳步處理。

劉世芳指出，明年4月30日必須一起公布各縣市的國土功能分區圖，希望地方政府盡速提交，但是交了不代表不能改。她坦言，目前最大的困難是來自於中部地區的農業部門。

她提到，農業部主管區域有許多土石崩塌區，例如颱風過後需要國土保育，如果國土計畫無法如期，將導致高達500億元的國土復育基金無法行使，因此非常需要地方政府提交國土功能分區圖。

國土署署長吳欣修強調，這段時間不斷討論國土功能分區與農業補償，但政府對農業部門的照顧是持續的，與國土計畫無關，若將兩者掛勾，意義不大；補償真正要照顧的對象是農民、不是農地，將農地權和國土計畫綁在一起是錯的。

針對目前仍有縣市未提交國土功能分區圖，內政部次長董建宏會中補充，台中、雲林和南投已承諾會提交，彰化縣則稱9月底會送交。