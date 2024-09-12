快訊

中職／噩夢8：0再現…兄弟又遭猿隊驚天逆轉 史上3次都當苦主

聽新聞
0:00 / 0:00

國土計畫法明年上路 劉世芳稱最大困難在這些縣市

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
內政部長劉世芳。圖／聯合報系資料照片
內政部長劉世芳。圖／聯合報系資料照片

國土計畫法將於明年上路，但不少縣市未交國土功能分區圖，前農業部長陳吉仲更稱配套未到位，應該暫緩。內政部劉世芳今天表示，農業部所提的子法只剩1、2個尚在政院審查，陳所提的問題已在加緊處理。她也坦言，目前最大的困擾是中部的農業部門，未來將繼續溝通。

內政部下午舉行媒體茶敘，內政部長劉世芳指出，根據國土計畫法，農地變更與否，地方政府扮演重要角色，不應推給國土計畫。她指出，農業部所提6項子法，剩下1、2項尚在審查，陳吉仲所提到的問題，農業部正加緊腳步處理。

劉世芳指出，明年4月30日必須一起公布各縣市的國土功能分區圖，希望地方政府盡速提交，但是交了不代表不能改。她坦言，目前最大的困難是來自於中部地區的農業部門。

她提到，農業部主管區域有許多土石崩塌區，例如颱風過後需要國土保育，如果國土計畫無法如期，將導致高達500億元的國土復育基金無法行使，因此非常需要地方政府提交國土功能分區圖。

國土署署長吳欣修強調，這段時間不斷討論國土功能分區與農業補償，但政府對農業部門的照顧是持續的，與國土計畫無關，若將兩者掛勾，意義不大；補償真正要照顧的對象是農民、不是農地，將農地權和國土計畫綁在一起是錯的。

針對目前仍有縣市未提交國土功能分區圖，內政部次長董建宏會中補充，台中、雲林和南投已承諾會提交，彰化縣則稱9月底會送交。

內政部 劉世芳 國土功能分區圖 國土計畫法 農業部 颱風

延伸閱讀

精進租屋市場資訊透明 內政部辦座談會廣納意見

從新青安觀察民情 內政部長曝「地上權住宅」卡這難關

提升空勤救援能量 劉世芳：持續強化機隊訓練

提升空中救援量能 劉世芳要求強化駐地硬體設備整修

相關新聞

【重磅快評】朱敬一問卓榮泰「初衷」，賴清德也應回答

行政院經濟發展委員會上周舉行首次顧問會議，行政院長卓榮泰聽取顧問建議與分組結論報告後，總結表示，「政府將馬上開始啟動執行」。不料，經發會顧問、中研院院士朱敬一今天偕同另3位學界顧問發表聯合聲明，指出會

國土計畫法明年上路 劉世芳稱最大困難在這些縣市

國土計畫法將於明年上路，但不少縣市未交交國土功能分區圖，前農業部長陳吉仲更稱配套未到位，應該暫緩。內政部長劉世芳今天表示...

前進WTO公共論壇6度辦研討會 外交部：彰顯永續貢獻

世界貿易組織在日內瓦舉行年度「公共論壇」，外交部今天表示，台灣11日舉辦「以再全球化之名實現綠色與包容經濟：政府與私人企...

美歐高階聲明促陸克制 外交部：共同維護國際秩序

美國及歐盟近日召開中國議題對話與印太諮商會議，其聯合聲明敦促中國在台灣周邊地區保持克制。外交部今天表示，台灣作為印太地區...

當沖降稅再延3年 羅明才：希望可以延長至5年

行政院會今日通過「證券交易稅條例」第2條之2、第12條修正草案，延長現股當日沖銷交易證券交易稅率千分之1.5至2027年...

僑務委員會議閉幕 徐佳青盼僑界協助防制假訊息

僑委會委員長徐佳青今天在僑務委員會議閉幕典禮感謝僑務委員、僑領在世界各地的貢獻，盼透過會議聚焦認知作戰、防制假訊息的討論...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。