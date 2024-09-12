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前進WTO公共論壇6度辦研討會 外交部：彰顯永續貢獻

中央社／ 台北12日電
外交部。圖／聯合報系資料照片
外交部。圖／聯合報系資料照片

世界貿易組織在日內瓦舉行年度「公共論壇」，外交部今天表示，台灣11日舉辦「以再全球化之名實現綠色與包容經濟：政府與私人企業之實踐」研討會，這是台灣第6度成功申辦研討會，彰顯台灣推動環境永續的貢獻。

外交部晚間發布新聞稿指出，外交部組團參加世界貿易組織（WTO）「公共論壇」（Public Forum），並於11日舉辦「以再全球化之名實現綠色與包容經濟：政府與私人企業之實踐」研討會，自2016年起共6度成功申辦研討會，邀請台灣產、學界人士擔任講座，廣宣台灣經貿發展及在相關領域的成就。

外交部表示，該場研討會有WTO及WTO法律諮詢中心（ACWL）、波蘭、巴西、甘比亞、海地等國駐WTO代表團，以及世界貿易研究院（WTI）等各界人士出席，彰顯台灣作為國際社會負責任的成員，推動環境永續各項作為不遺餘力。

外交部提及，研討會中，宏碁集團永續長劉靜靜分享台灣高科技製造業建置完整責任供應鏈管理體系、使用消費性回收及海廢塑料，以及用再生能源減少碳足跡等作法；富邦金控永續暨品牌公關處處長林茂生分享台灣金融業透過投資、融資及保險等金融工具致力環境友善的作法等。

外交部說明，WTO年度「公共論壇」透過產官學界與公民社會的對話交流，掌握全球情勢對多邊經貿體系的影響，並尋求解決之道，每年約有2000餘人實體與會，是WTO最大年度對外推廣活動。

WTO 外交部 永續

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