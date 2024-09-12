美歐高階聲明促陸克制 外交部：共同維護國際秩序

美國及歐盟近日召開中國議題對話與印太諮商會議，其聯合聲明敦促中國在台灣周邊地區保持克制。外交部今天表示，台灣作為印太地區負責任的民主成員，願維護以規則為基礎的國際秩序。

美國副國務卿坎貝爾（Kurt Campbell）與歐盟對外事務部秘書長沙尼諾（Stefano Sannino）於9至10日召開第7屆美國歐盟中國議題對話高階會議暨第6屆印太諮商會議，其聯合聲明支持台灣有意義參與國際組織，敦促中國在台海及台灣周邊地區保持克制。與去年的聲明相比，內容不見「一個中國」政策。

外交部下午透過新聞稿表示高度歡迎與感謝，並指出，歐美自2021年起定期召開中國議題高階對話，持續於會後聯合聲明中重申對台海和平穩定的高度重視，顯示維護台海及印太地區安全已是歐美等民主陣營國家的共識。

外交部說，面對當前威權國家合謀、公然挑戰國際秩序的關鍵時刻，台灣作為印太地區負責任的民主成員，願致力與歐美等理念相近夥伴攜手合作，共同維護以規則為基礎的國際秩序，並堅定捍衛全球民主、自由及人權價值。