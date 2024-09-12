台灣人民自救宣言60周年 學者籲完成未竟之業

今年適逢彭明敏、謝聰敏及魏廷朝發表「台灣人民自救運動宣言」60周年，多位學者專家今天在紀念研討會表示，彭明敏當年提出的多項論點，不少已經落實，但仍有「重新制憲」及「以新國家身分加入聯合國」兩項未竟之業，有待台灣人繼續努力。

前台大教授彭明敏及他的學生謝聰敏、魏廷朝3人於1964年發表「台灣人民自救運動宣言」，主要內容為「反攻大陸」是絕對不可能，並要求制定新憲法，建立責任政府，保障基本人權，實現真正民主，並以新國家身分加入聯合國。

彭明敏文教基金會今天舉行「世代流轉、民主啟程」台灣人民自救運動宣言60周年紀念研討會。壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農、台灣國際法學會理事姚孟昌重新檢視彭明敏在自救宣言提及的3大目標表示，重新制憲及台灣以新國家身分加入聯合國是尚未完成的「未竟之業」。

吳怡農表示，如果小孩的行為表現像個大人，別人就會把小孩當成大人看，如果台灣人自己把台灣視為國家，其他國家就會把台灣當作正常國家看待。然而，台灣面臨險峻的威脅，好像沒有什麼感覺，在很多方面的準備也不足，會讓其他國家是否幫助台灣而感到困惑。

姚孟昌說，彭明敏在日、加、法等國求學，是一個國際人，1961年曾擔任聯合國大會中華民國代表團顧問，當時正值全球去殖民化的高潮，了解也觀察到很多國家制憲經驗，後來發表台灣人民自救宣言，便有建立台灣的國際法地位論述，用國際法講出台灣人的訴求，爭取台灣人的命運。

魏廷朝女兒、桃園市議員魏筠在研討會解析美麗島事件前後的黨外雜誌發展歷程表示，假訊息已變成社會主流，不管是威權時代或是民主化後的台灣，差別在於以前是政府散布，美麗島事件後的政治資訊市場進入戰國時代，當年的黨外雜誌就像是現在的臉書。

黑熊學院共同發起人曾柏瑜談到，資訊戰不再是傳統封鎖，而是利用自由社會的開放性通過社交平台進行認知滲透，利用自由干預自由，侵蝕言論自由。