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當沖降稅再延3年 羅明才：希望可以延長至5年

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
國民黨立委羅明才表態稱，希望當沖降稅優惠可以延長至5年。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委羅明才表態稱，希望當沖降稅優惠可以延長至5年。圖／聯合報系資料照片

行政院會今日通過「證券交易稅條例」第2條之2、第12條修正草案，延長現股當日沖銷交易證券交易稅率千分之1.5至2027年底。國民黨立委羅明才表態支持，並表示，希望可以延長至5年，市場接受度更好。

現股當沖稅率減半，由千分之3降至千分之1.5，最早在2017年4月28日實施，2018年首次延長、2022年2度延長，優惠將在今年12月31日屆期；財政部8月8日預告修正「證券交易稅條例」草案，將當沖稅率延長至2027年12月31日止，預告期至9月9日，可望列入立法院新會期優先法案。

羅明才表示，當沖稅率減半有助吸引投資者進場交易，且無論景氣循環或市場多空，當沖交易比重皆維持穩定，當沖交易屬「中性政策」，有助提升證券市場流動性，有利營造更優質籌資環境。羅明才說，金管會主委彭金隆推動「亞洲財富管理中心」，更需要穩定的稅率政策，所以他支持，甚希望可以參照他之前的提案，延長至5年，市場接受度更好。

國民黨 彭金隆 立法院 羅明才 行政院

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