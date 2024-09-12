僑務委員會議閉幕 徐佳青盼僑界協助防制假訊息

僑委會委員長徐佳青今天在僑務委員會議閉幕典禮感謝僑務委員、僑領在世界各地的貢獻，盼透過會議聚焦認知作戰、防制假訊息的討論，有助於僑界的資訊溝通與交流，捍衛台灣的民主自由與繁榮。

僑委會10日至13日舉行113年僑務委員會議，今天下午在台北圓山大飯店舉行閉幕典禮；僑委會指出，明天安排僑務委員、僑領參訪台北港海巡基地，以實際參訪向僑務委員及僑社領袖展現海巡堅實海上維安量能。

徐佳青今天於閉幕典禮致詞肯定僑務委員、僑領在世界各地的貢獻，她說，此次會議的2場專題演講，分別針對認知作戰以及自我防衛強化的面向，相信全世界看到台灣的積極努力，也會更加重視，而台海和平絕對是世界的核心，唯有台海和平，世界的經濟繁榮才會持續，所以僑務委員、僑領聚集在一起，不只是為了台灣，希望能夠為世界做出貢獻。

徐佳青說，期盼僑務委員能在全球各地協助政府防制假訊息，僑委會也會強化溝通與交流，讓台灣不被認知作戰攻破，而僑務委員和僑領除了愛台灣外，也深愛著所在的國家，積極做出貢獻，未來希望不止是Taiwan can help（台灣可以幫忙），更希望是Taiwan can lead（台灣可以領導）。