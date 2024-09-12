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藍委接力喊話鞏立院藍白合 楊瓊瓔：在野一定要團結

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
國民黨立委楊瓊瓔喊話，在野黨一定會團結合作，好好監督政府施政。圖／楊瓊瓔辦公室提供
國民黨立委楊瓊瓔喊話，在野黨一定會團結合作，好好監督政府施政。圖／楊瓊瓔辦公室提供

立法院開議在即，藍白合是否因民眾黨主席柯文哲收押禁見生變，備受關注。國民黨立委洪孟楷昨喊話，藍白60席要團進團出，才是讓執政者不再傲慢、謙卑面對民意的唯一解方。國民黨立委楊瓊瓔今也喊話，在野黨一定會團結合作，好好監督政府施政。

楊瓊瓔表示，她以個人身分發言，不代表藍營意見，她認為在野黨一定會團結合作，好好監督政府施政，尤其她在自己長期關注的能源政策、產業經濟以及民生所需等面向，都會跟理念相近的委員保持良性溝通，來為民眾爭取最大效益。

楊瓊瓔指出，例如政府口口聲聲說不缺電，但再生能源與天然氣發電發展速度卻跟不上用電需求，能源配比及供電穩定性屢受質疑，還有要大筆公帑撥補台電虧損，卻仍傳出要調漲電價，這樣的能源政策缺失，一定秉持專業監督。

楊瓊瓔續指，又像是碳費設置、物價房價飆漲以及交通安全、教育等，對民生有重大影響的議題，都會透過審預算或法案為人民推動及把關；經過上會期，在野黨們應仍有許多合作空間，將一起努力為民發聲，要求政府施政拿出效率，把錢花在刀口上。

再生能源 國民黨 楊瓊瓔 能源政策 藍白合

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