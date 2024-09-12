聽新聞
0:00 / 0:00
九二共識指台灣是PRC一部分？藍委批邱垂正錯誤理解憲法
陸委會主委邱垂正今日出席由國防安全研究院主辦的「2024台北安全對話」時表示，中共總書記習近平對九二共識的重新定義，讓台灣沒有空間對一個中國涵義進行解釋，若接受九二共識就表示台灣是PRC的一部分。國民黨立委羅智強表示，邱垂正顯然對於我國憲法和國際法法理有嚴重的錯誤理解。
羅智強表示，兩岸不能沒有對話，兩岸應當對話，因為一旦失去對話空間，那接下來就只會不斷摩擦，走向衝突、對抗，甚至是戰爭。過去馬政府時期，其實就能做到保持兩岸對話與溝通，把兩岸從國際危機熱點變成和平安全示範點。
羅智強強調，九二共識並不是承認台灣是中華人民共和國的一部分，九二共識必須是基於中華民國憲法，邱垂正顯然對於我國憲法和國際法法理有嚴重的錯誤理解。
「戰爭沒有贏家，和平沒有輸家。」羅智強指出，兩岸交流往來密不可分，有很多事務都需要保持良好的溝通管道，比如之前的金門撞船事件，或是共打犯罪，都可以看到兩岸合作與溝通的需求。
羅智強呼籲，民進黨政府、賴清德總統應當要思考，倘若不接受一中各表、九二共識，那要如何找出和平的基點，尤其在美中結構衝突愈加嚴重的情況下，台灣要如何避險、如何安身立命，如何成為負責任的和平締造者，都涉關重大。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言