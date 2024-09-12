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九二共識指台灣是PRC一部分？藍委批邱垂正錯誤理解憲法

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
國民黨立委羅智強。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委羅智強。圖／聯合報系資料照片

陸委會主委邱垂正今日出席由國防安全研究院主辦的「2024台北安全對話」時表示，中共總書記習近平對九二共識的重新定義，讓台灣沒有空間對一個中國涵義進行解釋，若接受九二共識就表示台灣是PRC的一部分。國民黨立委羅智強表示，邱垂正顯然對於我國憲法和國際法法理有嚴重的錯誤理解。

羅智強表示，兩岸不能沒有對話，兩岸應當對話，因為一旦失去對話空間，那接下來就只會不斷摩擦，走向衝突、對抗，甚至是戰爭。過去馬政府時期，其實就能做到保持兩岸對話與溝通，把兩岸從國際危機熱點變成和平安全示範點。

羅智強強調，九二共識並不是承認台灣是中華人民共和國的一部分，九二共識必須是基於中華民國憲法，邱垂正顯然對於我國憲法和國際法法理有嚴重的錯誤理解。

「戰爭沒有贏家，和平沒有輸家。」羅智強指出，兩岸交流往來密不可分，有很多事務都需要保持良好的溝通管道，比如之前的金門撞船事件，或是共打犯罪，都可以看到兩岸合作與溝通的需求。

羅智強呼籲，民進黨政府、賴清德總統應當要思考，倘若不接受一中各表、九二共識，那要如何找出和平的基點，尤其在美中結構衝突愈加嚴重的情況下，台灣要如何避險、如何安身立命，如何成為負責任的和平締造者，都涉關重大。

一中各表 中華民國憲法 九二共識 羅智強 賴清德 邱垂正

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