中國灰色地帶行動 分析：恐使他國難介入台海衝突

台海安全受到各界關注。學者指出，中國採取法律武器化、灰色地帶行動等，試圖將台灣議題內政化，使美國和盟國難以介入台海衝突。學者建議台灣應與日本、菲律賓合作，阻止中國在各海域的灰色行動。

國防安全研究院今天在台北君悅酒店舉行「2024台北安全對話」，聚焦中國對全球威脅及台海安全，針對多項主題邀請各國專家、學者進行對話。

美國賓夕法尼亞大學當代中國研究中心主任戴傑（Jacques deLisle）討論中國將法律武器化時指出，中國的法律戰運用的是一個中國原則，意在使國際認為台灣屬於中華人民共和國。

他說，中國長期以來試圖將兩岸問題定義為缺乏國際正當性的內部問題，例如中國近幾年將重點擺在聯合國第2758號決議，更有「懲獨22條」與「反分裂國家法」，試圖把台灣議題內政化。

戴傑指出，若北京成功，屆時台海開戰就會變成內戰，也會破壞美國或其他盟國干預衝突的正當性。

國防安全研究院訪問學人、前美國國防部中台蒙科長唐安竹（Drew Thompson）指出，從他過去參與五角大廈與各單位針對台海戰爭紙上模擬的經驗，他們不斷討論「灰色地帶」若升級該怎麼辦。

他指出，外交人員會盡力避免衝突、尋求和平解決的方法，但在軍事上又需要為可能的衝突做準備。

唐安竹表示，美國不會在處於灰色地帶的情況下與中國開戰，而要戰爭開始才會與中國作戰，然而這條線在哪裡、美國什麼時候才會採取行動？在關鍵時刻至關重要。因為美國會需要花一點時間才能介入並協助台灣的防禦，而中國會透過協商等方式去延緩美國的步調。這是中國擅長的做法。

唐安竹指出，戰爭什麼時候才算真正的開始？這會是一個緊繃且緩慢的決定，但實際情勢將刻不容緩。

遠景基金會執行長賴怡忠則擴大至菲律賓與日本海域灰色地帶的討論。他指出，最近研究發現，中國海警在釣魚台海域附近騷擾完日本漁船後又會來騷擾台灣漁船，是值得注意的發展，在許多中國的海岸巡防灰色行動之中可以看到類似的行為模式。

賴怡忠指出，目前印太地區安全問題主要都來自於中國，但可以發現台灣、日本、菲律賓都是各自應對，沒有整合行動。因此他建議，三國應該合作，因為中國在某個地區採取的行動，在另一個地區也會產生後果。但如今看來中國都不需要承擔任何代價。

賴怡忠指出，這樣的情勢應該改變。若是讓中國持續按照他們的意圖，中國將持續擴大行動，直到入侵、攻擊。若想避免中國成功登島或入侵台灣，首先要讓他們在灰色地帶作戰也不成功。