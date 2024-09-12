在野合作來勢洶洶 綠：強化政策溝通

「黨團已要求行政部門強化溝通，要比上會期更加努力與朝野協調！」面對藍白兩黨矢言在國會聯手投票、推動法案，民進黨幹事長吳思瑤在輿情記者會回應說，黨團將協助行政部門捍衛預算、說明政策與推動法案。書記長蔡易餘則喊話藍白，不要被黨內鷹派綁架，應理性討論法案。

在野將強力杯葛

新會期剛開始，國民黨立委洪孟楷11日曾表示，立法院新會期在野黨立委面對預算、法案、人事審查都要「團進團出」，發揮最強監督力量。民眾黨團副總召吳春城也指出，民眾黨8席立委會團進團出，嚴格把關總預算與人事權。民眾黨立委張啓楷則說，藍白一定攜手合作、改革法案。顯見在野團結氣勢未因柯文哲牽涉弊案而減弱。

因此便有媒體問到，藍白近日表示立院一定會合作，民進黨立院黨團總召柯建銘在中常會曾說民生法案優先，但外界關注人事案與總預算遭在野黨杯葛該怎麼辦？民進黨是否會像上個會期，以程序手段進行反制？抑或是對在野黨杯葛提出釋憲？又或是會跟在野黨協商？

行政部門要更強悍

吳思瑤回答記者詢問時表示，民進黨的立場是朝野合作、民生優先，雖然藍白合作愈來愈緊密，面對的杯葛跟抵制會愈來愈強烈。民進黨將以不變應萬變，多協助行政部門捍衛預算，說明政策，推動法案。

「行政部門也要努力溝通！」吳思瑤指出，黨團已要求並責成行政部門，強化行政立法溝通，每一份預算都是反映政策的必要性，行政部門要比上會期更加努力與朝野溝通協調，行政部門要爭取並捍衛法案及預算案，並順利完成人事同意權行使；黨團也會積極跟各在野黨團溝通。

喊話莫遭鷹派綁架

吳思瑤直言，民進黨立院黨團仍敞開雙臂，無論是藍白哪位委員都願意合作，釋出善意誠意；也會做好準備，協助行政部門捍衛預算，說明政策，推動法案。

民進黨立院黨團書記長蔡易餘則說，立法院新會期除人事同意權外，主要是總預算案，還有一些優先法案。他提到，總預算案涉及福國利民政策，牽涉人民的社會福利、地方建設，呼籲國民黨與民眾黨不要被黨內的鷹派綁架，理性面對下會期，共同討論民生法案，讓總預算案順利通過。

針對新會期，柯建銘曾指出，可以預期總預算案將在立院面臨嚴峻杯葛，民進黨團會繼續觀察情勢、團結以對。觀察民眾黨團狀況。

柯建銘認為，民眾黨後續動態會和近期狀況連動，要持續關注後續發展，但在野黨拋出刪除監察院所有預算，這樣的訴求，恐怕連國民黨團都未必接受。

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