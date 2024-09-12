政院通過延長當沖稅率減半 郭國文：該有更細緻的規畫

台股當沖稅率減半優惠今年底屆期，行政院今拍板通過相關修法，將優惠措施延長3年至民國116年底，草案將送立法院審議。對此，民進黨立委郭國文表達關切，他指出，現行當沖最賺的族群其實是外資，認為若想兼顧租稅正義，在法人與自然人的區分等面向，應有更細緻的規畫，希望財政部能多費點心思。

現行當沖稅率減半由千分之3降至千分之1.5，最早在106年4月28日實施，歷經2度延長，優惠將在今年12月31日屆期。行政院會今通過財政部擬具的「證券交易稅條例」第2條之2、第12條修正草案，再將當沖稅率減半延長至116年12月31日止，同時刪除證券交易稅繳款書的送達規定，回歸行政程序法辦理。

財政部次長李慶華出席政院會後記者會時表示，延長3年期間可以觀察國際政治經濟情勢發展，因此與金管會共識決議延長3年，估計未來股市日均值能維持在4000億元，到4500億元左右。

對此，民進黨立委郭國文指出，根據證交所統計，當沖最賺的族群就是當沖比例最高的外資，這23人一年大賺194億元，平均一人約賺8.4億元；而本國自然人則是當沖最多的那群人，虧損虧最多，顯然兩者有財力、資訊等差異，在多重因素下，反倒讓外資在市場中更加得利。

郭國文認為，當沖降稅的優惠有鼓勵投機的問題，如果當真要延長當沖降稅，同時又要兼顧租稅正義，他認為，不應該只是縮短延長的的年數，在區分法人與自然人等面向，也應該有更細緻的規畫，郭國文質疑，一年賺上億元的人，不會因為3%的稅而放棄賺這幾億元，希望財政部能多費點心思。