快訊

涉貪政治人物保險箱有「大祕寶」？陳水扁、吳淑珍、林姿妙下場不同

加泰隆尼亞民族日：獨派低潮掙扎，巴薩足球隊發聲

911恐攻23年！美最神秘間諜機構推出Podcast 首集解密賓拉丹之死

聽新聞
0:00 / 0:00

蔣萬安關心美大選辯論 替台灣晶片發聲：全世界都肯定

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安正在美國訪問，關注美國大選辯論議題。圖／取自蔣萬安臉書
台北市長蔣萬安正在美國訪問，關注美國大選辯論議題。圖／取自蔣萬安臉書

台北市長蔣萬安正在美國訪問，也關注美國大選辯論，昨天在前往費城的火車上，與議長戴錫欽一同用平板觀看，見證美國政壇的重要時刻。針對辯論中談到台灣晶片，蔣萬安今天受訪指出，台的晶片製造能力，全世界都肯定，92%的高階晶片的生產都是從台灣輸出，一定會希望持續跟國際之間有更多密切的交流合作。

蔣萬安表示，台灣特別在科技領域上面可以貢獻，同樣讓台灣的科技產業持續維持在領先的地位，好讓相關科技產業蓬勃發展。

蔣萬安說，昨天那場辯論，跟議長剛好在火車上線上觀看，當時大概有預測整場辯論大會討論的議題，移民、經濟、墮胎等，還有烏克蘭戰爭，都有觸及到，看到他們雙方有很激烈的交鋒，而且現場主持人也會馬上提出事實查核。

蔣萬安指出，他覺得最重要的是，透過美國民主的方式，總統大選辯論，針對美國民眾關心的議題來交換意見，清楚表達自己立場。這也是台灣在每一次重要的選舉，當候選人進行辯論的時候，也都可以把很多的意見、看法、立場清楚的讓民眾瞭解。

他說，這也是一個很重要民主的一環，讓民眾很清楚判斷到底他們關心的政策議題、候選人他們態度是如何，做出最有智慧的選擇。

至於美國大選對台灣的影響，蔣萬安表示，美國一直是最重要的國際夥伴，所以會持續維持這樣緊密的關係。不論總統大選結果如何，都很希望不管在各個層面剛談到的科技，包括今天教育、文化，都能夠持續跟美國維持穩定緊密的關係，也絕對是追求區域的和平和穩定，願意跟國際間所有的盟友、夥伴一起努力。

美國大選 蔣萬安 辯論

延伸閱讀

蔣萬安參訪MIT 盼人工智慧助力北市城市規劃

被天后江蕙稱讚歌聲好 蔣萬安說「過獎了」但承認一件事

蔣萬安哈佛演說 拋民主麻辣鍋 願助兩岸和平穩定

蔣萬安哈佛演講：台灣民主像吃麻辣鍋 流點汗會上癮

相關新聞

當沖降稅再延3年 李彥秀：常態化是業者和股民心聲

行政院會今天通過財政部所提「證券交易稅條例」修正草案，將當沖降稅優惠延長3年，至2027年底。國民黨立委李彥秀表示支持，...

政院通過延長當沖稅率減半 郭國文：該有更細緻的規畫

台股當沖稅率減半優惠今年底屆期，行政院今拍板通過相關修法，將優惠措施延長3年至民國116年底，草案將送立法院審議。對此，...

蔣萬安關心美大選辯論 替台灣晶片發聲：全世界都肯定

台北市長蔣萬安正在美國訪問，也關注美國大選辯論，昨天在前往費城的火車上，與議長戴錫欽一同用平板觀看，見證美國政壇的重要時...

亞洲選舉官署協會大會 場邊辦台灣選舉特色展

2024年亞洲選舉官署協會（AAEA）會員大會10日到14日在台灣舉辦。中選會今天表示，場邊舉辦的台灣選舉特色展，可讓外...

前澳外長籲揭露中國等威權國家霸凌 讓世界譴責

面對中國等威權國家對民主國家的霸凌行為，前澳洲外交部長潘恩今天表示，威權國家如同校園惡霸的霸凌，都是隱身於黑暗且秘密進行...

接見美智庫訪團 林佳龍分享「台灣三鏈戰略觀」

外交部長林佳龍昨接見美國智庫史丹福大學胡佛研究所（Hoover Institution）訪團，他與訪團分享「台灣三鏈戰略...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。