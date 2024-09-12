蔣萬安關心美大選辯論 替台灣晶片發聲：全世界都肯定

台北市長蔣萬安正在美國訪問，也關注美國大選辯論，昨天在前往費城的火車上，與議長戴錫欽一同用平板觀看，見證美國政壇的重要時刻。針對辯論中談到台灣晶片，蔣萬安今天受訪指出，台的晶片製造能力，全世界都肯定，92%的高階晶片的生產都是從台灣輸出，一定會希望持續跟國際之間有更多密切的交流合作。

蔣萬安表示，台灣特別在科技領域上面可以貢獻，同樣讓台灣的科技產業持續維持在領先的地位，好讓相關科技產業蓬勃發展。

蔣萬安說，昨天那場辯論，跟議長剛好在火車上線上觀看，當時大概有預測整場辯論大會討論的議題，移民、經濟、墮胎等，還有烏克蘭戰爭，都有觸及到，看到他們雙方有很激烈的交鋒，而且現場主持人也會馬上提出事實查核。

蔣萬安指出，他覺得最重要的是，透過美國民主的方式，總統大選辯論，針對美國民眾關心的議題來交換意見，清楚表達自己立場。這也是台灣在每一次重要的選舉，當候選人進行辯論的時候，也都可以把很多的意見、看法、立場清楚的讓民眾瞭解。

他說，這也是一個很重要民主的一環，讓民眾很清楚判斷到底他們關心的政策議題、候選人他們態度是如何，做出最有智慧的選擇。

至於美國大選對台灣的影響，蔣萬安表示，美國一直是最重要的國際夥伴，所以會持續維持這樣緊密的關係。不論總統大選結果如何，都很希望不管在各個層面剛談到的科技，包括今天教育、文化，都能夠持續跟美國維持穩定緊密的關係，也絕對是追求區域的和平和穩定，願意跟國際間所有的盟友、夥伴一起努力。