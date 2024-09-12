亞洲選舉官署協會大會 場邊辦台灣選舉特色展

2024年亞洲選舉官署協會（AAEA）會員大會10日到14日在台灣舉辦。中選會今天表示，場邊舉辦的台灣選舉特色展，可讓外賓了解如何透過公開、公平、透明及包容的選制，深化台灣民主軟實力。

中央選舉委員會透過新聞稿表示，「台灣選舉特色展覽」涵蓋四大主題，展示台灣選舉的關鍵面向。第一，「管理完善的投票所」，展示台灣如何以完善規劃及標準化作業程序，提升選民信任，確保選民在投票日有優質的投票體驗。

其次「全面的選務宣導」，中選會展示選委會如何結合傳統媒體和社群媒體宣導，鼓勵民眾踴躍投票，近年更強調與民眾面對面的設攤宣導，以多元管道確保選民獲取選務資訊。

中選會指出，第三「選舉包容性」，展示台灣在選舉包容性方面的努力，包括性別平等、多元族群參與、無障礙投票環境，以及多國語言選務宣導，確保包括新住民和身心障礙者等所有選民，都享有平等的資訊及優質的服務，以利參與選舉。

中選會解釋，最後的「選舉美學」則強調選舉資訊的美學設計，提升選民的閱讀和理解。今年台灣選舉美學計畫獲得世界選舉機關協會（A-WEB）最佳實務與創新獎，是對台灣致力於打造友善選舉環境的肯定。

中選會提到，期望透過展覽與其他國家進行選務交流，分享台灣選舉經驗及選舉管理上的精進努力，也展示如何透過公開、公平、透明及包容的選舉機制，致力推動選務進步，以達到促進所有人民得以展現真正意志的政治參與環境。