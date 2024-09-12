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接見美智庫訪團 林佳龍分享「台灣三鏈戰略觀」

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
外交部長林佳龍昨接見美國智庫史丹福大學胡佛研究所訪團。圖／取自林佳龍臉書
外交部長林佳龍昨接見美國智庫史丹福大學胡佛研究所訪團。圖／取自林佳龍臉書

外交部長林佳龍昨接見美國智庫史丹福大學胡佛研究所（Hoover Institution）訪團，他與訪團分享「台灣三鏈戰略觀」，因應中國對台持續侵擾，盼以台灣在全球價值、同盟、經濟鏈上扮演的關鍵角色，與民主國家團結應對中國挑戰。

林佳龍昨接見由美軍戰略司令部前司令埃利斯（James O. ELLIS Jr.）所率美國智庫史丹福大學胡佛研究所訪團。林佳龍提到，中國近來企圖透過軍機擾台、海警船侵擾外島、跨越台海中線、扭曲聯合國第2758號決議文等方式，以灰色地帶侵略，企圖建立台海「新常態」，面對如此國際情勢，台灣必須找到在世界上的定位。他向訪團分享外交部的「總合外交」路線，以及相呼應的「台灣三鏈戰略觀」。

林佳龍指出，首先在政治外交面，台灣位於全球民主價值鏈上，與理念相近國家共享民主自由的價值觀，台灣將以「價值外交」拓展台灣國際空間與世界各國做朋友；第二在軍事安全面，台灣座落印太抗中的第一島鏈，將發揮「同盟外交」，在美國「多邊網格戰略架構」下為區域和平穩定做出貢獻；第三在產業經濟面，台灣產業在非紅色的信賴供應鏈中扮演關鍵角色，將善用台灣的科技與軟實力提升全球民主供應鏈的韌性，並以「經濟外交」與友邦、理念相近國家互惠共榮。

林佳龍說，他也和訪團表達，台灣與美國可在「全球合作暨訓練架構」（GCTF）及「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）持續深化合作，而民主國家也應該團結應對中國的挑戰，捍衛民主、自由、人權的普世價值，「團結，就是對侵擾最好的回應」。

史丹福大學 林佳龍 美國 美軍

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