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吐瓦魯議長晉見賴總統：吐國對台承諾堅定不移

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
圖左為吐瓦魯國旗。圖／聯合報系資料照片
圖左為吐瓦魯國旗。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統今上午接見吐瓦魯國國會議長伊塔雷理（Iakoba Taeia Italeli）訪問團。伊塔雷理表示，吐瓦魯瞭解全球經濟和軍事力量的重大影響，但是對台灣的承諾始終堅定不移。

賴總統今接見吐瓦魯國國會議長伊塔雷理，訪團一行由外交部長林佳龍陪同，前來總統府晉見總統，國家安全會議諮詢委員黃重諺也在座。

賴總統致詞表示，歡迎伊塔雷理在今年2月上任後首度率團來訪。伊塔雷理是台灣多年的好朋友，過去在總督任內曾經兩度訪問台灣，也在2017年盛情接待前總統蔡英文的訪問團。賴總統說，伊塔雷理伉儷及所有訪賓的來訪，充分展現吐瓦魯朝野對兩國邦誼的支持和重視，他要代表中華民國台灣表達最誠摯的感謝。

賴總統指出，過去幾年來，台灣和吐瓦魯無論是在醫療、農漁業、南島民族文化或資通訊等領域都密切合作，創造出豐碩的成果。兩國也共同面對氣候變遷的挑戰，透過跟美國、澳洲、紐西蘭等理念相近國家合作彼此交換經驗，強化吐瓦魯的海岸防護，提升氣候調適的韌性。

賴總統表示，台灣期盼未來和吐瓦魯持續攜手推動各項國際合作，在國際上相互扶持，也加深各領域的夥伴關係，提升兩國邦誼。他也特別感謝伊塔雷理、吐瓦魯國政府，長期支持台灣的國際參與；除了持續在聯合國大會、世界衛生大會（WHA）等國際場域為台灣發聲，在上個月的「太平洋島國論壇」也積極捍衛台灣的與會權利。

伊塔雷理致詞時恭喜賴總統當選台灣總統，並表示，吐瓦魯期待未來與賴總統的密切合作。他曾多次造訪臺灣，擔任總督期間也曾與前總統馬英九、前總統蔡英文會面交流。此次是首度以吐瓦魯議長身分訪問台灣。

伊塔雷理表示，他代表吐瓦魯政府及人民感謝中華民國臺灣堅定不移的支持及慷慨，以及兩國間夥伴關係的力量與深度，台灣的幫助改變了吐瓦魯。

伊塔雷理並表示，吐瓦魯瞭解全球經濟和軍事力量的重大影響，但是對台灣的承諾始終堅定不移，並將延續過去45年邦誼同樣的精神，維護雙邊夥伴關係。吐瓦魯會持續在國際場域為台灣發聲，並盼持續提升雙邊關係，確保兩國共同利益。

吐瓦魯 林佳龍 氣候變遷 蔡英文 賴清德 馬英九

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