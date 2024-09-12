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綠委：國台辦恐嚇不准有國防預算 干預台灣內政

中央社／ 台北12日電

中國國台辦發言人陳斌華稱台灣是中國的一部分，何來國防預算。民進黨立委林楚茵今天說，國台辦恐嚇台灣不准有國防預算。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤則說，中國干預台灣內政、下指導棋。

中國大陸國務院台灣事務辦公室11日舉行例行記者會，國台辦發言人陳斌華回應媒體提問說到，台灣是中國的一部分，何來國防預算等語。

對此，林楚茵在臉書撰文提及，在台灣民眾黨主席柯文哲質疑「台灣真的有能力製造潛艦」後，國台辦例行記者會也直接恐嚇台灣不准有國防預算，然而事實上，現在全球民主同盟夥伴都在關心台灣是否有足夠的自衛決心，就像她曾舉例，「當隔壁有惡鄰居整天想闖入你家時，換個好一點的門鎖是必須的」。

林楚茵說，增加國防預算除了是繼續強化不對稱戰力，也是為了讓國軍得到更好的訓練、裝備和照顧，接下來是預算會期，大家可以看清楚，哪些藍、白立委迎合中國，無理抵制國防預算，與中國一搭一唱。

針對前台北市長柯文哲涉京華城案遭羈押禁見，吳思瑤今天在民進黨團記者會批評國台辦發言人對台灣司法體制說三道四，也說國台辦11日的記者會，很多部分是對台灣內政或是即將開議的立法院下指導棋，當中也在對藍白陣營喊話，不准通過或強力抵制杯葛台灣的國防預算。

吳思瑤表示，柯文哲被羈押禁見前曾接受國際媒體專訪，提到台灣是否有能力製造潛艦等說法，這根本是對國際釋放錯誤訊息，而國台辦昨天也下了清楚的政治指令，要讓國防預算在立法院很難通過。

吳思瑤指出，再搭配國台辦昨天高分貝批評台灣的單一司法案件，國台辦搶在立法院開議前，要讓藍白合更為穩固，也要干預台灣內政，令人遺憾，希望國民黨、民眾黨立委不要為了對抗民進黨，盲目的跟貪腐站在一起，更不要為了附和中國，杯葛自己國家的進步。

國台辦 國防預算 記者會

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