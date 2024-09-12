當沖降稅再延3年 李彥秀：常態化是業者和股民心聲

行政院會今天通過財政部所提「證券交易稅條例」修正草案，將當沖降稅優惠延長3年，至2027年底。國民黨立委李彥秀表示支持，並指出「當沖降稅常態化」一直是證券業者與股民的心聲，呼籲金管會與財政部應該好好思考，不要3年以後，又來吵一次，會造成投資人的擔憂與不安。

台灣從2017年4月底開始，適用「證交稅當沖稅率減半」，稅率由千分之3降至千分之1.5，為期1年，中間並經歷兩次延長，優惠將在今年12月31日屆期。行政院會今天擬拍板「證券交易稅條例」修正草案，將當沖交易證交稅稅率減半措施延長3年，延至2027年底。

「對於修法延長3年，我個人的態度是支持的。」李彥秀說，證交稅當沖稅率減半當初是為了挽救低迷的成交量，避免造成台股系統性的風險。當時台股加權指數在9800點左右，成交量在1500至2000億左右，現在台股穩穩站在兩萬點之上，更在今年7月寫下盤中2萬4416點的歷史高點。而在證交稅的部分，證財政部剛剛公布8月證交稅單月實徵257億元，年增 16.3％，寫下連16紅，並創下歷年同月新高，帶動1至8月證交稅實徵淨額達2003億元，較去年同期成長 55.3%，也是歷年同期新高。

李彥秀指出，前主計長朱澤民就公開表示「股市上兩萬點，我不開心，因為我沒玩股票，但是我管國家財政，所以很開心，因為證交稅會增加」。這次如果再修法延長3年，等於一共延長了10年。她坦言，往後不論是國民黨還是民進黨執政，由誰擔任金管會主委與財政部長，大概都沒有人敢碰「證交稅當沖稅率減半」這個「天條」。

李彥秀說，「當沖降稅常態化」一直是證券業者與股民的心聲，不要每個幾年就拿出來吵一遍，但是財政部一直以違反「納保法」為由反對，但「房屋稅條例裡面也有針對自住、出租相較於其他住家用房屋，訂定差別稅率」，難道這也違反納保法嗎？她認為，金管會與財政部應該好好思考，不要3年以後，又來吵一次，會造成投資人的擔憂與不安。