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台灣三鏈戰略觀 林佳龍籲民主國家團結應對中國挑戰

中央社／ 台北12日電

外交部長林佳龍今天於社群媒體表示，11日接見胡佛研究所訪團時分享「台灣三鏈戰略觀」，台灣須在外交、軍事和產業面找到在世界的定位，與民主國家團結應對中國挑戰。

美國史丹佛大學胡佛研究所「台灣在印太地區」計畫學者訪團來台，成員包括前美軍戰略司令部司令艾里斯（James Ellis）、胡佛研究所資深研究員戴蒙（Larry Diamond，另譯，戴雅門）、澳洲前外交部長潘恩（Marise Payne）等人。

林佳龍上午於臉書發文指出，11日接見胡佛研究所訪團，其中多位是他長年來在學術界的好朋友，其中艾里斯對美中台關係與印太戰略有深刻了解，他們藉此機會分享觀點。

林佳龍表示，中國近來試圖透過軍機擾台、海警船侵擾外島、跨越台海中線、扭曲聯合國大會第2758號決議等灰色地帶侵略，企圖建立台海「新常態」，面對如此國際情勢，台灣須找到在世界上的定位。

林佳龍指出，他向訪團分享與總合外交相呼應的「台灣三鏈戰略觀」；首先，在政治外交上，台灣與理念相近國家共享民主自由的價值觀，將以「價值外交」拓展台灣國際空間與世界各國做朋友。

第2，在軍事安全上，台灣坐落於印太抗中的第一島鏈，將發揮「同盟外交」，在美國的多邊網格戰略架構下，為區域和平穩定做出貢獻。

第3，在產業經濟上，台灣產業在非紅色的信賴供應鏈中有關鍵角色，將善用台灣的科技與軟實力，提升全球民主供應鏈的韌性，並以「經濟外交」與友邦、理念相近國家互惠共榮。

林佳龍說，台灣與美國可在全球合作暨訓練架構（GCTF）及經濟繁榮夥伴對話（EPPD）持續深化合作，而民主國家也應該團結，以應對中國的挑戰，捍衛包括民主、自由、人權的普世價值。

林佳龍 美國

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