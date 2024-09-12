行政院發言人由李慧芝接任 明日上任

行政院秘書長龔明鑫12日宣布，行政院發言人一職將由民視主播李慧芝接任並指出，從李慧芝的經歷來看，相當熟悉媒體工作，且在媒體工作經驗也有15年的資歷，李慧芝將於明日上任。

前行政院發言人陳世凱日前轉任交通部長後，政院發言人一職目前暫由副發言人謝子涵代理，先前傳出發言人位置將由李慧芝接任，今日龔明鑫於行政院會後記者會上正式宣布，確定將由李慧芝接任，預計明天就會上任。

李慧芝1980年生，為政大外交系教授李登科女兒，自幼便隨父親派駐海外，國中時回台就學，在取得政治大學哲學系學位後，前往英國倫敦大學金匠學院攻讀傳播碩士。

李慧芝歷任華視、民視新聞，擁有15年新聞資歷、採訪經驗豐富，曾在2014前往蘇格蘭採訪「獨立公投」，同年前往香港採訪「雨傘革命」，並多次前往美國採訪，包括NASA美國太空總署以及美國國會。